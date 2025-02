Czołowi skoczkowie świata są już w Lake Placid , gdzie odbędzie się kolejna odsłona rywalizacji o pucharowe punkty, jednak wciąż wiele mówi się o tym, co przed tygodniem działo się w Willingen. W piątek odbył się bowiem konkurs drużyn mieszanych, w którym doszło do kuriozalnych scen z udziałem Timiego Zajca.

Słoweniec po pierwszym skoku został zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon, a gdy realizator transmisji pokazał 24-latka, ten wykonał kilka ironicznych gestów do kamery. Zajc dostał w zawodach jeszcze jedną szansę, ponieważ słoweńska drużyna awansowała do drugiej serii. I wystąpił w tym samym kombinezonie.

Wprawdzie 24-latek skoczył tylko 124,5 m, ale po swojej próbie zaczął "fetować" skok, unosząc ręce wysoko do góry, a przy okazji naciągając kombinezon. Po chwili przeszedł pomyślnie kontrolę sprzętu, co tylko obnażyło absurdalność obowiązujących przepisów.

"W obu seriach skakałem w tym samym kombinezonie. Po pierwszym skoku zapomniałem się odpowiednio ucieszyć, na kontroli zabrakło mi centymetra. Po drugim cieszyłem się już odpowiednio i przeszedłem kontrolę. Czy to dziwne?" - ironizował w rozmowie z Eurosportem.

Timi Zajc wywołał skandal. Sandro Pertile reaguje

Słoweńska federacja po konkursie przekazała, że odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział m.in. Zajc oraz dyrektor Pucharu Świata Sandro Pertile . Skoczek miał podczas rozmowy z Włochem przeprosić za swoje zachowanie. Teraz, przed konkursami w Lake Placid, portal WP SportoweFakty poprosił Pertile o komentarz do sprawy.

Omówiliśmy ten temat osobiście i zobaczymy, co przyniosą kolejne zawody. Jestem rozczarowany zachowaniem skoczków i brakiem szacunku dla nas wszystkich

Dyrektor PŚ został zapytany także o to, czy jego zdaniem nie powinno dojść do zmiany regulaminu, skoro zawodnik skaczący w tym samym kombinezonie jest dyskwalifikowany, a kilkadziesiąt minut później pomyślnie przechodzi kontrolę. "Omówimy to po zakończeniu sezonu, gdy przyjdzie czas na podsumowania" - zadeklarował.