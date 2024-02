Słoweński gwiazdor kończy karierę. Jego decyzja wywołała ogromne poruszenie

Peter Prevc nie bez powodu zaliczany jest do grona najbardziej utytułowanych skoczków narciarskich w historii tej dyscypliny. Reprezentant Słowenii na swoim koncie ma cztery medale igrzysk olimpijskich, trzy medale mistrzostw świata i pięć medali mistrzostw świata w lotach . Ponadto jest on zdobywcą Kryształowej Kuli. Trofeum dla najlepszego zawodnika sezonu trafiło w jego ręce w sezonie 2015/2016. Tej samej zimy Słoweniec wygrał Turniej Czterech Skoczni.

PŚ w skokach. Triumf Petera Prevca w Planicy

Peter Prevc kończy karierę. Dziennikarze i eksperci nie kryją zaskoczemia