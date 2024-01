Słoweniec nie wytrzymał po zawodach. "To nie była uczciwa rywalizacja"

W Austrii rozgrywane są obecnie mistrzostwa świata w lotach narciarskich. W piątek najlepiej w rywalizacji poradził sobie Timi Zajc . Słoweniec po dwóch rundach prowadził w klasyfikacji i miał realne szanse na wywalczenie pierwszego w swojej karierze indywidualnego złotego medalu na "mamucie". W sobotę finałowe serie stanęły pod znakiem zapytania. Organizatorzy przesuwali konkurs ze względu na niekorzystne warunki. Udało się przeprowadzić jedną serię, która wyłoniła nowego mistrza świata. W niej najlepiej poradził sobie obecny lider Pucharu Świata Stefan Kraft. Srebro wywalczył Andreas Wellinger, a brąz trafił do Timiego Zajca .

Dla Słoweńca nie były to udane zawody. Po piątkowych dwóch seriach to on prowadził w tabeli. Miał 12,3 punktu przewagi nad Kraftem. Dzień później musiał jednak uznać wyższość rywali.