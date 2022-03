Słowenia zdominowała podium w zawodach Pucharu Świata

Bogataj, mistrzyni olimpijska z Pekinu, w pierwszej serii skoczyła 95,5 m i zajmowała drugie miejsce. W drugiej uzyskała jednak aż 100 m, dzięki czemu cieszyła się z wygranej.

Križnar osiągnęła 97,5 i 93 m, a Klinec 91,5 i 96,5 m. Kramer uplasowała się na czwartej pozycji - 93,5 i 92,5 m.

Jedyna startująca w Niemczech Polka - Anna Twardosz - w pierwszej serii uzyskała 69,5 m, co dało jej 38. pozycję i nie wystarczyło do awansu do serii finałowej.