Słoweńcy ogłaszają. To może być historyczne wydarzenie w skokach

Skoczkinie długo musiały walczyć o równouprawnienie w skokach. Najgłośniej w tej sprawie wypowiadała się utytułowana zawodniczka Maren Lundby , która apelowała o dodanie do harmonogramu Pucharu Świata konkursów lotów. Tak też się stało minionej zimy. W Vikersund odbyły się historyczne zawody kobiet, a panie dostarczyły kibicom wiele emocji. Aż trzy razy został pobity rekord świata.

Premierowy konkurs nie zrobił jednak wrażenia na dyrektorze FIS, Sandro Pertile, który w rozmowie z zagranicznymi mediami stwierdził, że poziom rywalizacji był zbyt niski, by móc myśleć o organizacji kolejnych podobnych wydarzeń.

W opozycji do słów Włocha stoją Słoweńcy, którzy poinformowali o planach na przyszłe lata. Tamtejsza Federacja Narciarska zgłosiła kandydaturę na Mistrzostwa Świata FIS w lotach kobiet , które mają się odbyć w 2028 roku.

Czegoś takiego jeszcze nie było. Słoweńcy walczą o kolejną wielką imprezę

Jak podają zagraniczne serwisy, Planica staje do walki o ósme mistrzostwa świata w lotach narciarskich, w których udział wzięłyby również kobiety. Zdaniem tamtejszych działaczy, z roku na rok w coraz więcej pań będzie miało okazję startować na skoczniach mamucich.

"Po wszystkich procedurach formalnych, Prezydencja FIS zadecyduje o naszej kandydaturze, ale ostateczna selekcja odbędzie się na kongresie FIS, który odbędzie się w Islandii w przyszłym roku. Zaproponowaliśmy, aby kobiety po raz pierwszy wzięły udział w Mistrzostwach Świata w 2028 r. W ciągu najbliższych pięciu lat możemy spodziewać się większej liczby zawodniczek, które wystąpią na obiektach do lotów, a tym samym mogłyby już wystąpić na MŚ"- czytamy na stronie "sloski.si".

Co ciekawe, związek zwrócił się do FIS z propozycją zorganizowania dla pań i panów wspólnego, finałowego weekendu w Planicy. Słoweńcy mają nadzieję, że za dwa lata to właśnie na Letalnicy zakończą się zmagania zawodników i zawodniczek.