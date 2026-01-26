Słoweńcy nie dają za wygraną. Reagują ws. Prevca. Jest kolejny komunikat

Ostatnie mistrzostwa świata w skokach narciarskich panów to turnieje, które zostaną zapamiętane przez pryzmat postaci Domena Prevca oraz tego, co działo się poza samymi skokami. W obu tych imprezach słoweński skoczek kończył ze złotym medalem, najpierw na skoczni dużej w Trondheim, a potem na mamucie w Oberstdorfie.

Impreza w Norwegii została jednak zapamiętana także przez oszustwo, którego dopuścili się gospodarze, związane ze sznurkami w kombinezonach. Z kolei po Niemczech tematem imprezy z pewnością będzie to, co wydarzyło się z Domenem Prevcem w niedzielnym konkursie drużynowym.

Słoweńcy nie odpuszczają. Będzie kolejne odwołanie

Słoweński mistrz świata nie został dopuszczony do skoku po tym jak jego narty nagle zjechały w dół zeskoku. Przyczyna tego wydarzenia była trudna do ustalenia, pojawiły się różne wersje. Słoweńcy złożyli protest do FIS-u. Ten został jednak odrzucony większością głosów 3:1.

Wydawało się, że to będzie koniec tej sprawy. Nic bardziej mylnego. Słoweńcy nie odpuścili i złożą oficjalne odwołanie do FIS-u. Jego treść została przesłana do redakcji "WP SportoweFakty". "We wtorek Słoweński Związek Narciarski złoży oficjalne odwołanie do FIS w związku z niedzielnym incydentem podczas rywalizacji drużynowej na Mistrzostwach Świata FIS w lotach narciarskich w Oberstdorfie" - czytamy na początku.

"Apelacja składana jest na podstawie wydarzeń i decyzji podjętych podczas zawodów, które według nas wzbudziły poważne obawy dotyczące równości warunków, spójności w stosowaniu zasad oraz przejrzystości podejmowania decyzji w kluczowych momentach wydarzenia. Sytuacja miała bezpośredni wpływ na przebieg zawodów oraz pozycje zawodników, dlatego wymaga dokładnej i profesjonalnej weryfikacji.

Słoweński Związek Narciarski podkreśla, że zapewnienie uczciwej, bezpiecznej i równej rywalizacji jest fundamentem zaufania do skoków narciarskich oraz funkcjonowania międzynarodowych instytucji sportowych. Z tego powodu oczekujemy, że FIS potraktuje odwołanie poważnie, merytorycznie i zgodnie z jego przepisami.

Jednocześnie informujemy opinię publiczną, że członkowie reprezentacji narodowej, sztab szkoleniowy i inni członkowie zespołu nie będą składać oświadczeń w tej sprawie. Wszelkie publiczne komentarze podczas trwania procedury mogą wpłynąć na ocenę i ostateczne decyzje odpowiednich organów.

Słoweńska drużyna również zbliża się do szczytu sezonu, naznaczonego najważniejszymi zawodami oraz nadchodzącymi igrzyskami olimpijskimi. W tym okresie drużyna przede wszystkim potrzebuje stabilnego, spokojnego i skupionego środowiska, które umożliwia nieprzerwane przygotowania i pełne skupienie na celach sportowych.

Celem odwołania nie jest poszukiwanie nadzwyczajnych środków ani udział w debacie publicznej, lecz uzyskanie jasnego wyjaśnienia podjętych decyzji, ochrona integralności konkurencji oraz zapobieganie podobnym sytuacjom w przyszłości. Jako związek będziemy reprezentować interesy swoich sportowców oraz szerszej publiczności sportowej przez cały proces, jednocześnie pozostając zaangażowany w właściwy i konstruktywny dialog z FIS" - zakończono.

Norwegowie stracili głównego sponsora Marcin Golba/NurPhoto AFP

Domen Prevc, źródło: X/Eurosport Darko Bandic/Associated Press/East News East News

Domen Prevc MATTHIAS SCHRADER East News

DJB: Dylemat w bramce reprezentacji: Grabara czy Skorupski na baraże? POLSAT BOX GO