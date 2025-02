Słowa Małysza obiegły świat. Za granicą wywołał poruszenie. "To się nie zdarza"

Dyspozycja reprezentantów Polski w skokach narciarskich od wielu miesięcy pozostawia wiele do życzenia. Tylko Paweł Wąsek daje kibicom powody do radości i prezentuje najrówniejszą formę ze wszystkich biało-czerwonych, ale to kropla w morzu potrzeb. Zwłaszcza że na horyzoncie są mistrzostwa świata w Trondheim, które dla polskiej ekipy mają być imprezą docelową. A o optymistycznych prognozach przed zawodami nie ma mowy.

