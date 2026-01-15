Partner merytoryczny: Eleven Sports

Słońce pomogło Małyszowi? Astrolog ogłasza. Niebywałe ustalenia

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

4 Kryształowe Kule i tyle samo medali olimpijskich oraz tytułów mistrza świata - to tylko część niezwykłego dorobku Adama Małysza, który rozpalił w całej Polsce miłość do skoków narciarskich i sprawił, że tysiące jego rodaków siadało co tydzień przed TV, by dmuchać pod jego narty. Czy wpływ na rozbłysk jego kariery miał wpływ tylko jego talent, profesjonalizm i ciężka praca? Nieco inne zdanie w tym temacie ma astrolog Grzegorz Skwarek, który zauważył korelację między formą Adama Małysza, a Słońcem, w jego horoskopie. Oto, co ustalił.

Dwa okrągłe kadry z motywami skoków narciarskich na tle kosmicznej purpury, po lewej zawodnik wykonujący skok, po prawej sportowiec w kombinezonie i kasku z nartami uniesionymi ponad głową, uśmiechnięty po udanym występie.
Znany astrolog wziął pod lupę karierę Adama MałyszaEAST NEWS Jerry Schad / ASSOCIATED PRESS East News ALIK KEPLICZ / AP/East News ALIK KEPLICZEast News

"Małyszomania" ogarnęła cały kraj na początku XXI wieku. Jej efektowny początek stanowił Turniej Czterech Skoczni z sezonu 2000/01, który niespodziewanie wygrał nasz "Orzeł z Wisły". Po raz pierwszy i ostatni w swojej karierze.

Później Adam Małysz na wiele lat stał się idolem, którym pozostaje do dziś, choć już nie jako aktywny skoczek, a prezes Polskiego Związku Narciarskiego.

Jaki był sekret jego sukcesu? Talent - powiedzą niektórzy. Ciężka praca - wskażą inni. Wśród odpowiedzi może pojawić się także słynna "bułka z bananem", którą wypromował nasz były reprezentant. Ostatnio można było usłyszeć o jeszcze jednej teorii, która jest... nie z tej Ziemi. I to dosłownie.

Zobacz również:

Janne Ahonen to jedna z legend skoków narciarskich
Skoki Narciarskie

Niebywałe doniesienia o Ahonenie. Rywal Małysza powraca. Już w ten weekend

Wojciech Kulak
Wojciech Kulak

    Zaprezentował ją w rozmowie ze znanym podcasterem Cyprianem Majcherem Grzegorz Skwarek, przedstawiany jako "ekspert astrologii wedyjskiej".

    Zakazana wiedza z gwiazd - jak niebo programuje Twoje życie?
    zatytułowana została ich rozmowa

    Zanim jednak przejdziemy do skoków, warto wyjaśnić czym jest wspomniana astrologia wedyjska, zwana również indyjską. - To jest system kalkulacyjny, który rzeczywiście bierze aktualne pozycje planet w dniu urodzenia - tłumaczył Grzegorz Skwarek.

    Słońce na pomoc Adamowi Małyszowi? Astrolog wprost o karierze "Orła z Wisły"

    W trakcie rozmowy rozprawiał on między innymi o cyklach gwiazd i ich wpływie na ludzkie życia. Jak stwierdził, ten system działa jak ruletka.

    - Każdemu kiedy indziej pojawi się Słońce sprzyjające, kiedy indziej Saturn, kiedy indziej Merkury - powiedział.

    A za przykład wspomnianego wpływu ciał niebieskich na realne życie podał... eksplozję formy Adama Małysza.

    U Adama Małysza Słońce w jego horoskopie pojawiło się w 2000 roku. Jeszcze 3 miesiące przed tym okresem, jak sprawdzałem, on w wywiadzie dla dziennikarki Telewizji Katowice mówił: "Nazbierałem już na cinquecento, zacząłem fundamenty i kończę karierę"
    stwierdził

    I kontynuował: - Pierwsza wygrana w Pucharze Świata 3 miesiące później dokładnie zbiegła się w czasie z początkiem jego okresu, którego nie miał od urodzenia. Słońca trwa 6 lat. I jak sobie przeanalizujesz jego karierę od 2000 do 2006 roku, przestał skakać wtedy, kiedy mu zgaszono światło. Ja to tak nazywam.

    Zobacz również:

    Tomasz Pilch, Adam Małysz
    Skoki Narciarskie

    Siostrzeniec Małysza zawiesił karierę. Potem uderzył w cały PZN. Kilka słów prawdy

    Michał Chmielewski
    Michał Chmielewski

      Sęk w tym, że i po 2006 roku Adam Małysz wciąż błyszczał na światowych skoczniach. W 2010 roku wywalczył dwa srebra na igrzyskach olimpijskich w Vancouver, a rok później cieszył się z brązowego medalu mistrzostw świata i trzeciego miejsca w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w skokach narciarskich.

      Mimo to Grzegorz Skwarek uważa, że skoczkowie narciarscy to przedstawiciele bardzo wdzięcznej profesji pod kątem astrologicznej analizy. Dlaczego?

      - Dlatego, że z tego jak tam czytałem biografię Nykaenena czy innych co palili i pili, nie wszyscy bułkę z bananem jedli, a i tak jakiś samorodek się zasiewał i on cały Puchar Świata wygrywał. Wszystko, jak leci. I dla mnie to było już nielogiczne, dlaczego tak jest. I co się okazuje? Że Słońce, daje ci pewność siebie. (...) I u skoczków, jeśli masz Słońce, potrafisz co do sekundy w pewnym momencie wyskoczyć i to już się przekłada na 10, 20, 30 metrów długości - wygłosił swoją teorię Grzegorz Skwarek.

      Zobacz również:

      Adam Małysz
      Turniej Czterech Skoczni

      Adam Małysz wskazał winnych afery, posypały się nagany w polskiej kadrze

      Tomasz Kalemba
      Tomasz Kalemba
        Wąs Adama Małysza zagrożony! Oto reakcja legendy! WIDEOPolsat SportPolsat Sport
        Sportowiec w zimowej czapce z logo olimpijskim, uśmiechnięty, trzymający narty Fischer na jasnozielonym tle inspirowanym sportami zimowymi.
        Adam MałyszMichał SzalastEast News
        Mężczyzna ubrany w zimową kurtkę z logo Orlen i czapką z logo Red Bulla, patrzący lekko w bok ze spokojnym wyrazem twarzy, na tle rozmytych postaci w jasnych ubraniach.
        Adam MałyszLukasz Kalinowski/East NewsEast News

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja