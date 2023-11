Słodko-gorzkie kwalifikacje w Ruce. Trwa koszmar Kamila Stocha

Westchnęli jedynie z rozczarowaniem komentatorzy podczas skoków kwalifikacyjnych Kamila Stocha i Aleksandra Zniszczoła do drugiego konkursu indywidualnego w Ruce. Obaj lądowali przed 100 metrem i nie uzyskali nawet kwalifikacji do zawodów. Dużo lepiej spisali się Paweł Wąsek, Piotr Żyła i Dawid Kubacki. Cała trójka bez problemów zakwalifikowała się do konkursu w Ruce. Potężnie rozczarował Zniszczoł, który zajął ostatnie miejsce w kwalifikacjach.