Słodko-gorzki piątek dla Polaków w Sapporo. Trener nie gryzł się w język

Amanda Gawron

Puchar Świata w skokach narciarskich przeniósł się do japońskiego Sapporo, gdzie piątkowe kwalifikacje przyniosły Polakom mieszane nastroje - czterech zawodników awansowało do konkursu, a głos po rywalizacji zabrał rozczarowany wynikiem Klemensa Joniaka trener Wojciech Topór.

Zawodnik w trakcie skoku narciarskiego ubrany w kombinezon sportowy i kask, z uniesionymi ramionami, lecący nad zaśnieżonym podłożem, w tle rozmazane sylwetki drzew oraz tablice reklamowe.
Klemens JoniakFoto Olimpik/NurPhotoAFP

Puchar Świata w skokach narciarskich po emocjonujących zawodach w Zakopanem przeniósł się do Azji, a dokładniej do japońskiego Sapporo. To właśnie tam, na legendarnej skoczni Okurayama, rywalizacja wkroczyła w kolejny etap sezonu. W piątek rozegrano kwalifikacje do sobotniego konkursu indywidualnego, które dla reprezentacji Polski okazały się sprawdzianem pełnym nerwów i niedosytu.

"Biało-Czerwoni" przystępowali do kwalifikacji z nadzieją na komplet awansów. Ostatecznie do konkursu głównego zakwalifikowało się czterech z pięciu Polaków. Klemens Joniak zakończył rywalizację na odległym, 51. miejscu. Do awansu zabrakło mu zaledwie 0,1 punktu, co tylko spotęgowało poczucie straconej szansy. Margines błędu okazał się minimalny, a jeden drobny szczegół przesądził o tym, że młody skoczek nie wystąpi w sobotnich zawodach.

Wojciech Topór rozczarowany po kwalifikacjach w Sapporo. "To było minimum do zrealizowania"

Po kwalifikacjach sytuację polskiej ekipy podsumował obecny w Japonii główny trener kadry narodowej B, Wojciech Topór. Szkoleniowiec nie krył rozczarowania. "Jestem zły, bo naszym celem było wprowadzenie do konkursu całej piątki. To było minimum do zrealizowania. Klemens w treningach, mimo błędów i trudnych warunków, był dwukrotnie 37., nawet przy słabych próbach. W kwalifikacjach zupełnie mu to "podjechało". Warunki teoretycznie były niezłe - zabrakło naprawdę niewiele. Można teraz gdybać - wyższa nota czy przeliczniki - ale prawda jest taka, że trzeba było skoczyć lepiej" - przyznał wprost w rozmowie z Dominikiem Formelą ze skijumping.pl.

W sobotnim konkursie zobaczymyKacpra Tomasiaka, Dawida Kubackiego, Macieja Kota i Aleksandra Zniszczoła. Rywalizację na Okurayamie zaplanowano na godzinę 7.15 czasu polskiego. Relację "na żywo" z zawodów śledzić będzie można na bieżąco na stronie Interii. Serdecznie zapraszamy.

Zawodnik w kombinezonie narciarskim i kasku ląduje na nartach podczas konkursu skoków narciarskich, widoczna numeracja i sponsorzy na stroju, płaska, ośnieżona skocznia, kilka iglaków wystających z białej powierzchni.
Klemens Joniak, 07.12.2025 r.ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News
Skoczek narciarski w kombinezonie sportowym oraz kasku, trzymający narty, stoi na tle rozmytego stadionu z widocznymi światłami.
Kacper TomasiakRex Features/East News/ Rex Features/East NewsEast News
Skoczek narciarski uśmiechający się w stroju sportowym, trzyma narty i stoi na tle rozmytej publiczności oraz reklam bandowych.
Maciej KotJENS SCHLUETER AFP

