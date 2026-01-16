Słodko-gorzki piątek dla Polaków w Sapporo. Trener nie gryzł się w język

Puchar Świata w skokach narciarskich po emocjonujących zawodach w Zakopanem przeniósł się do Azji, a dokładniej do japońskiego Sapporo. To właśnie tam, na legendarnej skoczni Okurayama, rywalizacja wkroczyła w kolejny etap sezonu. W piątek rozegrano kwalifikacje do sobotniego konkursu indywidualnego, które dla reprezentacji Polski okazały się sprawdzianem pełnym nerwów i niedosytu.

"Biało-Czerwoni" przystępowali do kwalifikacji z nadzieją na komplet awansów. Ostatecznie do konkursu głównego zakwalifikowało się czterech z pięciu Polaków. Klemens Joniak zakończył rywalizację na odległym, 51. miejscu. Do awansu zabrakło mu zaledwie 0,1 punktu, co tylko spotęgowało poczucie straconej szansy. Margines błędu okazał się minimalny, a jeden drobny szczegół przesądził o tym, że młody skoczek nie wystąpi w sobotnich zawodach.

Wojciech Topór rozczarowany po kwalifikacjach w Sapporo. "To było minimum do zrealizowania"

Po kwalifikacjach sytuację polskiej ekipy podsumował obecny w Japonii główny trener kadry narodowej B, Wojciech Topór. Szkoleniowiec nie krył rozczarowania. "Jestem zły, bo naszym celem było wprowadzenie do konkursu całej piątki. To było minimum do zrealizowania. Klemens w treningach, mimo błędów i trudnych warunków, był dwukrotnie 37., nawet przy słabych próbach. W kwalifikacjach zupełnie mu to "podjechało". Warunki teoretycznie były niezłe - zabrakło naprawdę niewiele. Można teraz gdybać - wyższa nota czy przeliczniki - ale prawda jest taka, że trzeba było skoczyć lepiej" - przyznał wprost w rozmowie z Dominikiem Formelą ze skijumping.pl.

W sobotnim konkursie zobaczymyKacpra Tomasiaka, Dawida Kubackiego, Macieja Kota i Aleksandra Zniszczoła. Rywalizację na Okurayamie zaplanowano na godzinę 7.15 czasu polskiego. Relację "na żywo" z zawodów śledzić będzie można na bieżąco na stronie Interii. Serdecznie zapraszamy.

Klemens Joniak, 07.12.2025 r. ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Kacper Tomasiak Rex Features/East News/ Rex Features/East News East News

Maciej Kot JENS SCHLUETER AFP