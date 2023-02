Śladem Graneruda idą kolejne gwiazdy! Szykuje się fatalna obsada

Kalendarz Pucharu Świata 2022/2023 bezpośrednio przed mistrzostwami globu nie jest dla zawodników szczególnie korzystny. Po konkusach w Willingen (3-5 lutego) odbyli oni podróż aż do Stanów Zjednoczonych, gdzie rywalizowali na olimpijskiej skoczni w Lake Placid . Po dwóch konkursach indywidualnych oraz historycznej rywalizacji duetów, która zakończyła się zwycięstwem Polaków, czołowych skoczków globu czeka... powrót do Europy i zmagania w Rumunii.

Skocznia w Rasnovie ugości już za kilka dni konkurs duetów oraz zawody indywidualne. Wiele wskazuje jednak na to, że zawody, planowane w dniach 18-19 lutego będą mieć bardzo słabą obsadę. Składają się na to co najmniej dwa czynniki.