Słaby występ Polaków, a tu nagła decyzja Maciusiaka. Trener nie miał wyboru

Za nami konkursy Pucharu Świata w Lahti. Polacy odegrali drugoplanowe role w trakcie konkursów w Finlandii. Tuż po konkursie duetów trener Maciej Maciusiak podjął ważną decyzję dotyczącą następnego weekendu Pucharu Świata.

Skoczkowie rywalizowali o punkty w Lahti. W piątek Kamil Stoch zajął 10. miejsce, a w sobotę na tej pozycji uplasował się Kacper Tomasiak. Ostatnim akcentem weekendu był konkurs duetów. "Biało - Czerwoni" w składzie Stoch - Tomasiak zajęli dopiero 7. miejsce.

Maciusiak podjął decyzję ws. składu na zawody w Oslo

Tymczasem chwilę po zawodach Polski Związek Narciarski opublikował komunikat dotyczący następnego weekendu Pucharu Świata, który odbędzie się w Oslo. Polacy wystąpią w Norwegii w składzie: Dawid Kubacki, Paweł Wąsek, Maciej Kot, Piotr Żyła, Kamil Stoch i Kacper Tomasiak. To oznacza, że trener Maciej Maciusiak zabiera ze sobą tych samych zawodników, którzy rywalizowali w Lahti.

Konkursy PŚ w Oslo zaplanowano na 14 i 15 marca. Relacje tekstowe "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii Sport.

