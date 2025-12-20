Słaby skok w drugiej serii, ale co się stało później. Polka przeszła do historii
Trwa Puchar Świata w skokach narciarskich w Engelbergu. Liderką polskiej reprezentacji jest Anna Twardosz. Polka po pierwszej serii zajmowała 16. pozycję, ale drugi skok nie poszedł po jej myśli. Chwilę po zawodach okazało się, że dokonała jednak historycznego wyczynu.
W Engelbergu trwa Puchar Świata w skokach narciarskich. Za nami konkurs kobiet, w którym obserwowaliśmy dwie reprezentantki Polski: Annę Twardosz i Nicole Konderlę-Juroszek.
Konderla-Juroszek z wynikiem 92 m nie awansowała do serii finałowej i została sklasyfikowana na ostatniej, 41. pozycji. O wiele lepiej spisała się Twardosz, która jest liderką polskiej reprezentacji.
Twardosz przeszła do historii polskich skoków
Twardosz w pierwszej serii osiągnęła 122,5 m i była 16. W drugiej miała jednak słabszy skok, wylądowała na 114 m i ostatecznie zajęła 21. miejsce. Zawody wygrała Japonka Nozomi Maruyama, przed Slowenką Niką Prevc i Norweżką Anną Odine Stroem.
Słowenka prowadziła po pierwszej serii, w której uzyskała 139,5 m i miała prawie 5 pkt przewagi nad Japonką, która wylądowała o trzy metry bliżej. W finale obie osiągnęły taka samą odległość - po 134 m, ale Maruyama otrzymała od sędziów zdecydowanie wyższe noty za styl i awansowała na pierwszą lokatę wyprzedzając Prevc o 1,7 pkt.
Twardosz do swojego dorobku w Pucharze Świata dołożyła 10 "oczek" i ma obecnie 98 pkt, co daje jej 19. miejsce w klasyfikacji generalnej. Tym samym 24-latka przeszła do historii polskich skoków. Do tej pory w najwięcej punktów w jednym sezonie zgromadziła Kinga Rajda. W cyklu PŚ 2019/20 miała na swoim koncie 93 "oczka". Twardosz ma już 98 i na pewno będzie śrubować ten wynik.