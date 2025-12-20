W Engelbergu trwa Puchar Świata w skokach narciarskich. Za nami konkurs kobiet, w którym obserwowaliśmy dwie reprezentantki Polski: Annę Twardosz i Nicole Konderlę-Juroszek.

Konderla-Juroszek z wynikiem 92 m nie awansowała do serii finałowej i została sklasyfikowana na ostatniej, 41. pozycji. O wiele lepiej spisała się Twardosz, która jest liderką polskiej reprezentacji.

Twardosz przeszła do historii polskich skoków

Twardosz w pierwszej serii osiągnęła 122,5 m i była 16. W drugiej miała jednak słabszy skok, wylądowała na 114 m i ostatecznie zajęła 21. miejsce. Zawody wygrała Japonka Nozomi Maruyama, przed Slowenką Niką Prevc i Norweżką Anną Odine Stroem.

Słowenka prowadziła po pierwszej serii, w której uzyskała 139,5 m i miała prawie 5 pkt przewagi nad Japonką, która wylądowała o trzy metry bliżej. W finale obie osiągnęły taka samą odległość - po 134 m, ale Maruyama otrzymała od sędziów zdecydowanie wyższe noty za styl i awansowała na pierwszą lokatę wyprzedzając Prevc o 1,7 pkt.

Twardosz do swojego dorobku w Pucharze Świata dołożyła 10 "oczek" i ma obecnie 98 pkt, co daje jej 19. miejsce w klasyfikacji generalnej. Tym samym 24-latka przeszła do historii polskich skoków. Do tej pory w najwięcej punktów w jednym sezonie zgromadziła Kinga Rajda. W cyklu PŚ 2019/20 miała na swoim koncie 93 "oczka". Twardosz ma już 98 i na pewno będzie śrubować ten wynik.

