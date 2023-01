"Skromne" kwalifikacje w Zakopanem. W tym sezonie takich jeszcze nie było

Już w ten weekend w Zakopanem zaprezentują się czołowi skoczkowie świata, którzy staną do walki w dwóch konkursach PŚ: drużynowym i indywidualnym. Zmagania poprzedzą piątkowe kwalifikacje, do których jednak zgłoszona jest rekordowo niska liczba 52 zawodników. W obecnym sezonie to prawdziwy ewenement.