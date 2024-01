Skoki w Zakopanem. PolSKI turniej: Terminarz i program transmisji

PolSKI turniej powoli dobiega końca . Po emocjach na Malince w Wiśle oraz po wielkim rozczarowaniu w Szczyrku, skoczkowie przenieśli się do Zakopanego. W stolicy Tatr, na Wielkiej Krokwi, przeprowadzone zostaną kwalifikacje, konkurs drużynowy oraz zmagania indywidualne . Jak wygląda terminarz skoków oraz program transmisji konkursu w Zakopanem? Kibice liczą na to, że tym razem polscy skoczkowie pokażą się z dużo lepszej strony .

Skoki w Zakopanem terminarz: godziny startów

Puchar Świata w skokach narciarskich pod Tatrami tradycyjnie rozpoczną kwalifikacje do konkursu. Te odbędą się już dziś. Początek kwalifikacji to godz. 18.00 . Po tych w weekend odbędą się zmagania skoczków w ramach konkursu drużynowego oraz zmagań indywidualnych. Terminarz skoków w Zakopanem wygląda następująco :

Skoki w Zakopanem ponownie przyciągną tłumy kibiców. Już wiadomo, że pod Wielką Krokwią zasiądzie ich nawet 17,5 tysiąca. Tylko do czwartku sprzedano ponad 80 procent biletów. Puchar Świata w Zakopanem będzie więc ponownie wielkim świętem skoków i, wiele na to wskazuje, idealnym zakończeniem PolSKIego turnieju. Do fantastycznego zakończenia brakuje tylko dobrych skoków Polaków. Blisko pierwszego sukcesu było podczas konkursu w Szczyrku, ponieważ zanim odwołano zawody, w momencie anulowania rywalizacji liderem był Dawid Kubacki.