Partner merytoryczny: Eleven Sports

Skoki w Zakopanem dzisiaj. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Po 74. Turnieju Czterech Skoczni skoki narciarskie zawitały do Zakopanego. Kacper Tomasiak zadebiutuje w Pucharze Świata na Wielkiej Krokwi, natomiast dla Kamila Stocha będzie to pożegnanie z polskimi konkursami tej rangi. Gdzie oglądać w TV Puchar Świata w Zakopanem dzisiaj? Transmisja na żywo, stream. Skoki narciarskie. Relacja tekstowa i wyniki konkursu w Interii Sport.

Skoczek narciarski w locie podczas zawodów na tle jasnego nieba, w pełnym sportowym ekwipunku, w pozie charakterystycznej dla skoków narciarskich z widocznymi nartami i numerem startowym.
Dla Kamila Stocha to będą ostatnie skoki w Zakopanem w ramach Pucharu ŚwiataGEORG HOCHMUTHAFP

Konkurs indywidualny w skokach narciarskich na Wielkiej Krokowi HS 140 w Zakopanem odbędzie się dzisiaj o godzinie 16:00. Transmisję na żywo w TV z zawodów będzie można obejrzeć na kanałach TVN i Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny w platformie HBO Max. Relacja tekstowa oraz wyniki zawodów w Interii Sport.

Apoloniusz Tajner: Gdyby tak prosto było wychować skoczka, to mielibyśmy ich wieluPolsat Sport

Puchar Świata w Zakopanem. O której godzinie skoki narciarskie dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Czas na drugi konkurs Puchar Świata w Zakopanem. Skoki na Wielkiej Krokwi to jeden z najgorętszych i najbardziej wyczekiwanych momentów sezonu. Przed tym weekendem na skoczni im. Stanisława Marusarza rozegrano 61 konkursów w ramach PŚ. 48 indywidualnych i 13 drużynowych.

Indywidualnie czterech Polaków triumfowało w Zakopanem, a byli to: Kamil Stoch (pięć zwycięstw), Adam Małysz (cztery wygrane) i po razie Stanisław Bobak oraz Piotr Fijas. To oznacza, że Polacy wygrywali tutaj 12 razy, a łącznie na podium stawali 27 razy.

Natomiast jeśli chodzi o "drużynówki", to nasz zespół wygrał tylko raz w 2018 roku, a na podium stawał siedem razy, czyli w ponad połowie rozegranych konkursów. Dzisiaj po raz pierwszy w karierze na Wielkiej Krokwi w konkursie indywidualnym Pucharu Świata będzie startował Kacper Tomasiak.

Konkurs indywidualny w skokach narciarskich na Wielkiej Krokowi HS 140 w Zakopanem odbędzie się dzisiaj o godzinie 16:00. Relacja tekstowa oraz wyniki zawodów w Interii Sport.

Transmisję na żywo w TV z zawodów będzie można obejrzeć na kanałach TVN i Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny w platformie HBO Max.

Zobacz również:

Kacper Tomasiak (po lewej) i Dawid Kubacki ze swoimi nagrodami
Skoki Narciarskie

Oto co Kacper Tomasiak i Dawid Kubacki podnieśli z podium w Zakopanem. "Młody" szaleje

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba
Kamil Stoch
Kamil StochGrzegorz MomotPAP
Zawodnik w kombinezonie narciarskim i kasku trzyma narty podczas zawodów skoków narciarskich, w tle widoczne rozmyte światła oraz zarys trybun.
Kacper TomasiakURS FLUEELEREast News

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja