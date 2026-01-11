Skoki w Zakopanem dzisiaj. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Konkurs indywidualny w skokach narciarskich na Wielkiej Krokowi HS 140 w Zakopanem odbędzie się dzisiaj o godzinie 16:00. Transmisję na żywo w TV z zawodów będzie można obejrzeć na kanałach TVN i Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny w platformie HBO Max. Relacja tekstowa oraz wyniki zawodów w Interii Sport.

Apoloniusz Tajner: Gdyby tak prosto było wychować skoczka, to mielibyśmy ich wielu Polsat Sport

Puchar Świata w Zakopanem. O której godzinie skoki narciarskie dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Czas na drugi konkurs Puchar Świata w Zakopanem. Skoki na Wielkiej Krokwi to jeden z najgorętszych i najbardziej wyczekiwanych momentów sezonu. Przed tym weekendem na skoczni im. Stanisława Marusarza rozegrano 61 konkursów w ramach PŚ. 48 indywidualnych i 13 drużynowych.

Indywidualnie czterech Polaków triumfowało w Zakopanem, a byli to: Kamil Stoch (pięć zwycięstw), Adam Małysz (cztery wygrane) i po razie Stanisław Bobak oraz Piotr Fijas. To oznacza, że Polacy wygrywali tutaj 12 razy, a łącznie na podium stawali 27 razy.

Natomiast jeśli chodzi o "drużynówki", to nasz zespół wygrał tylko raz w 2018 roku, a na podium stawał siedem razy, czyli w ponad połowie rozegranych konkursów. Dzisiaj po raz pierwszy w karierze na Wielkiej Krokwi w konkursie indywidualnym Pucharu Świata będzie startował Kacper Tomasiak.

Konkurs indywidualny w skokach narciarskich na Wielkiej Krokowi HS 140 w Zakopanem odbędzie się dzisiaj o godzinie 16:00. Relacja tekstowa oraz wyniki zawodów w Interii Sport.

Transmisję na żywo w TV z zawodów będzie można obejrzeć na kanałach TVN i Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny w platformie HBO Max.

Kamil Stoch Grzegorz Momot PAP

Kacper Tomasiak URS FLUEELER East News