Skoki w Wiśle dzisiaj. Gdzie i o której obejrzeć PŚ? [NA ŻYWO, PROGRAM TV]

Konkurs indywidualny w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich na skoczni HS 134 w Wiśle odbędzie się dzisiaj o godzinie 14:25. Transmisję na żywo z zawodów głównych będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1, TVP Sport i Eurosportu 1, a z poprzedzających je kwalifikacji w TVP Sport i Eurosporcie 1. Z kolei stream online z obu sesji będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport, aplikacji mobilnej i w platformie HBO MAX. Relacje tekstowe i wyniki kwalifikacji oraz konkursu w Interii Sport.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Skoki w Wiśle. O której godzinie konkurs Pucharu Świata? Gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Rywalizacja Pucharu Świata w skokach narciarskich przeniosła się teraz do Wisły. Po zeszłym weekendzie w Ruce, gdzie do skutku doszedł tylko jeden jednoseryjny konkurs, kibice i skoczkowie mają nadzieję na dobre warunki podczas zawodów na skoczni im. Adama Małysza.

Obiekt w Wiśle-Malince od sezonu 2012/2013 regularnie gości zawody Pucharu Świata. Do tej pory Polacy triumfowali na niej pięciokrotnie. Po dwa razy zrobili to Kamil Stoch (2017 rok) oraz Dawid Kubacki (2022 rok). Za to w 2018 roku Polacy zwyciężyli w konkursie drużynowym. Łącznie Biało-Czerwoni 11 razy stawali na podium PŚ w Wiśle, a częściej robili to jedynie Austriacy, bo 18 razy.

Transmisję na żywo z zawodów głównych będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1, TVP Sport i Eurosportu 1, a z poprzedzających je kwalifikacji w TVP Sport i Eurosporcie 1. Z kolei stream online z obu sesji będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport, aplikacji mobilnej i w platformie HBO MAX.

Kamil Stoch EPA/KIMMO BRANDT PAP

Paweł Wąsek AFP