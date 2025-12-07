Partner merytoryczny: Eleven Sports

Skoki w Wiśle dzisiaj. Gdzie i o której obejrzeć PŚ? [NA ŻYWO, PROGRAM TV]

Aleksy Kiełbasa

Przed nami drugi konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle. Obiektem zmagań w konkursie indywidualnym ponownie będzie skocznia w Wiśle-Malince, gdzie o wysokie lokaty z pewnością powalczą Kami Stoch i Kacper Tomasiak. O której godzinie skoki dzisiaj? Gdzie oglądać PŚ w Wiśle? Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wyniki konkursu w Interii Sport.

Skoczek narciarski w powietrzu podczas skoku, ubrany w biały kombinezon startowy z numerem, w kasku i goglach, narty rozstawione szeroko, wyraźne oznaczenie marki Fischer na jednej z nart, tło ciemne, światła jupiterów.
Kacper TomasiakFREDRIK SANDBERG/TT NEWS AGENCYAFP

Konkurs indywidualny w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich na skoczni HS 134 w Wiśle odbędzie się dzisiaj o godzinie 14:25. Transmisję na żywo z zawodów głównych będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1, TVP Sport i Eurosportu 1, a z poprzedzających je kwalifikacji w TVP Sport i Eurosporcie 1. Z kolei stream online z obu sesji będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport, aplikacji mobilnej i w platformie HBO MAX. Relacje tekstowe i wyniki kwalifikacji oraz konkursu w Interii Sport.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

Skoki w Wiśle. O której godzinie konkurs Pucharu Świata? Gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Rywalizacja Pucharu Świata w skokach narciarskich przeniosła się teraz do Wisły. Po zeszłym weekendzie w Ruce, gdzie do skutku doszedł tylko jeden jednoseryjny konkurs, kibice i skoczkowie mają nadzieję na dobre warunki podczas zawodów na skoczni im. Adama Małysza.

Obiekt w Wiśle-Malince od sezonu 2012/2013 regularnie gości zawody Pucharu Świata. Do tej pory Polacy triumfowali na niej pięciokrotnie. Po dwa razy zrobili to Kamil Stoch (2017 rok) oraz Dawid Kubacki (2022 rok). Za to w 2018 roku Polacy zwyciężyli w konkursie drużynowym. Łącznie Biało-Czerwoni 11 razy stawali na podium PŚ w Wiśle, a częściej robili to jedynie Austriacy, bo 18 razy.

Skoczek narciarski w białym kombinezonie w locie nad skocznią, z numerem 58 na piersi, ujęcie wykonane podczas zawodów sportowych na tle ośnieżonego zeskoku.
Kamil StochEPA/KIMMO BRANDTPAP
Paweł Wąsek
Paweł WąsekAFP

