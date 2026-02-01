Skoki w Willingen dzisiaj. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Konkurs indywidualny w skokach narciarskich na Muehlenkopfschanze HS 147 w Willingen odbędzie się dzisiaj o godzinie 16:00. Zawody poprzedzą kwalifikacje, które zaplanowano na godzinę 11:45. Transmisję na żywo w TV z kwalifikacji będzie można obejrzeć na kanale Eurosportu 1, a zawodów głównych dodatkowo w TVN-ie. Z kolei stream online będzie dostępny w platformie HBO Max. Relacja tekstowa oraz wyniki w Interii Sport.

Przez wiele lat Muehlenkopfschanze nie była dla Polaków zbyt szczęśliwa. W 2001 roku drugie i pierwsze miejsce zajął tu Adam Małysz. Zwłaszcza pamiętny był tej pierwszy konkurs, w którym Polak oddał legendarny skok na odległość 151,5 metra, ustanawiając niebotyczny rekord skoczni. Pod tamtego weekendu na kolejne podium naszego skoczka w Willingen trzeba było czekać aż 13 lat.

Przełom nadszedł w 2014 roku, kiedy dwa konkursy wygrał tutaj Kamil Stoch, który łącznie na Muehlenkopfschanze stawał aż siedem razy na podium. Poza tym trzykrotnie robił to Piotr Żyła, który dwa razy był trzeci i raz drugi oraz dwukrotnie trzecią lokatę zajmował tutaj Dawid Kubacki.

Do tego należy jeszcze dodać dwa zwycięstwa w konkursach drużynowych oraz jedno trzecie miejsce. A zatem łącznie Polacy stawali tu na podium aż 17 razy (z czego siedem to zasługa wyłącznie Stocha - przyp. red.) odnosząc cztery zwycięstwa i dwa drużynowe.

Piotr Żyła Karl-Josef Hildenbrand/DPA AFP

Klemens Joniak Tomasz Kalemba INTERIA.PL