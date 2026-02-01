Partner merytoryczny: Eleven Sports

Skoki w Willingen dzisiaj. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Karuzela Pucharu Świata w skokach narciarskich przeniosła się do Willingen. Jest to ostatni weekend PŚ przed tegorocznymi zimowymi igrzyskami olimpijskimi. Na niedzielę zaplanowano drugi konkurs indywidualny. Gdzie oglądać w TV Puchar Świata w Willingen dzisiaj? Transmisja na żywo, stream. Skoki narciarskie. Relacja tekstowa i wyniki konkursu w Interii Sport.

Zawodnik w białym kombinezonie narciarskim podczas lotu na nartach, widoczna sylwetka w aerodynamicznej pozycji, w tle rozmyte elementy skoczni narciarskiej.
Maciej Kot podczas zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2025/26KERSTIN JOENSSONAFP

Konkurs indywidualny w skokach narciarskich na Muehlenkopfschanze HS 147 w Willingen odbędzie się dzisiaj o godzinie 16:00. Zawody poprzedzą kwalifikacje, które zaplanowano na godzinę 11:45. Transmisję na żywo w TV z kwalifikacji będzie można obejrzeć na kanale Eurosportu 1, a zawodów głównych dodatkowo w TVN-ie. Z kolei stream online będzie dostępny w platformie HBO Max. Relacja tekstowa oraz wyniki w Interii Sport.

Rafał Kot o aferze z nominacjami olimpijskimi: Chciałem przeprosić za zaistniałą sytuację. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Puchar Świata w Willingen. O której godzinie skoki narciarskie dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Przez wiele lat Muehlenkopfschanze nie była dla Polaków zbyt szczęśliwa. W 2001 roku drugie i pierwsze miejsce zajął tu Adam Małysz. Zwłaszcza pamiętny był tej pierwszy konkurs, w którym Polak oddał legendarny skok na odległość 151,5 metra, ustanawiając niebotyczny rekord skoczni. Pod tamtego weekendu na kolejne podium naszego skoczka w Willingen trzeba było czekać aż 13 lat.

Przełom nadszedł w 2014 roku, kiedy dwa konkursy wygrał tutaj Kamil Stoch, który łącznie na Muehlenkopfschanze stawał aż siedem razy na podium. Poza tym trzykrotnie robił to Piotr Żyła, który dwa razy był trzeci i raz drugi oraz dwukrotnie trzecią lokatę zajmował tutaj Dawid Kubacki.

Do tego należy jeszcze dodać dwa zwycięstwa w konkursach drużynowych oraz jedno trzecie miejsce. A zatem łącznie Polacy stawali tu na podium aż 17 razy (z czego siedem to zasługa wyłącznie Stocha - przyp. red.) odnosząc cztery zwycięstwa i dwa drużynowe.

Konkurs indywidualny w skokach narciarskich na Muehlenkopfschanze HS 147 w Willingen odbędzie się dzisiaj o godzinie 16:00. Zawody poprzedzą kwalifikacje, które zaplanowano na godzinę 11:45. Relacja tekstowa oraz wyniki w Interii Sport.

Transmisję na żywo w TV z kwalifikacji będzie można obejrzeć na kanale Eurosportu 1, a zawodów głównych dodatkowo w TVN-ie. Z kolei stream online będzie dostępny w platformie HBO Max.

Zobacz również:

Władimir Semirunnij wystartuje na ZIO w Mediolanie na dwóch dystansach: 1500 m i 10000 m. Wciąż ma szansę także na 5000 m
Polacy

Ważą się losy Rosjanina w polskich barwach. Szef misji olimpijskiej oficjalnie

Artur Gac
Artur Gac
Skoczek narciarski w stroju sportowym podczas lotu, unosi się nad zeskokiem w klasycznej pozycji aerodynamicznej, tło stanowią drzewa pokryte igłami.
Piotr ŻyłaKarl-Josef Hildenbrand/DPAAFP
Skoczek narciarski ubrany w kombinezon startowy i kask, trzymający narty na tle zimowego obiektu sportowego z widoczną skocznią narciarską oraz budynkami i drzewami w tle.
Klemens JoniakTomasz KalembaINTERIA.PL

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja