Skoki w Vikersund dzisiaj. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Konkurs indywidualny Pucharu Świata w skokach narciarskich na skoczni HS 240 w Vikersund odbędzie się dzisiaj o godzinie 17:05. Transmisję na żywo w TV z zawodów będzie można obejrzeć na kanałach TVN-u oraz Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny w platformie HBO Max. Relacja tekstowa oraz wyniki zawodów w Interii Sport.

Puchar Świata w Vikersund. O której loty dzisiaj?

Po kontrowersyjnych i ponurych konkursach na skoczni w Oslo karuzela Pucharu Świata pozostała w Norwegii, ale przeniosła się na obiekt w Vikersund. To właśnie Vikersundbakken dzierżyła w latach 2011-2025 kolejne nieoficjalne rekordy świata w długości skoku w ramach FIS, aż 30 marca 2025 roku Domen Prevc skoczył 254,5 metra w Planicy.

Skocznia ta nie należy do najszczęśliwszych dla naszych skoczków. Na podium biało-czerwoni stawali tutaj indywidualnie tylko cztery razy, odnosząc ledwie jedno zwycięstwo. W 1980 roku drugie miejsce zajął tu Stanisław Bobak. Sześć lat później trzeci był Piotr Fijas. Na kolejne podium (choć należy pamiętać, że obiekty wypadł na kilka lat z Pucharu Świata - red.) trzeba było czekać aż do 2011 roku, kiedy trzecią lokatę zajął Adam Małysz. Ostatnim podium, a zarazem jedynym zwycięstwem, była wygrana Kamila Stocha z 2017.

Nasz zespół stanął też na podium dwukrotnie w konkursach drużynowych. W 2017 roku Polacy w składzie Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Kamil Stoch zajęła drugie miejsce. Wynik ten udało się powtórzyć rok później, tyle że Kota zastąpił Stefan Hula.

Polacy udali się do Vikersund w składzie Kacper Tomasiak (który zadebiutuje na skoczni do lotów narciarskich), Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Maciej Kot, Piotr Żyła i Aleksander Zniszczoł.

