Skoki w Sapporo w niedzielę. O której i gdzie obejrzeć na żywo w TV?

Konkurs indywidualny w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich na Okurayamie HS 137 w Sapporo odbędzie się o godzinie 3:00 w nocy z soboty 17 stycznia na niedzielę. Transmisję na żywo w TV z zawodów głównych będzie można obejrzeć na kanałach TVN i Eurosportu 1, a poprzedzających je o godzinie 1:30 kwalifikacji, wyłącznie w Eurosporcie 1. Z kolei stream online z obu sesji będzie dostępny w platformie HBO Max. Relacje tekstowe i wyniki kwalifikacji oraz konkursu w Interii Sport.

Puchar Świata w Sapporo. O której godzinie skoki narciarskie w sobotę? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Karuzela Pucharu Świata w ten weekend jedyny raz podczas sezonu 2025/2026 opuściła Europę. Zawodnicy rywalizują na skoczni w Sapporo. Obiekt ten, którego rekordzistą z odległością 148,5 jest Kamil Stoch, w przeszłości wielokrotnie był miejscem polskich sukcesów.

Zaczęło się od Wojciecha Fortuny, który na Okurayamie w 1972 roku sięgnął po olimpijskie złoto. Na kolejne triumfy Polaków trzeba było czekać do 2001 roku, kiedy to dwukrotnie triumfował tu Adam Małysz. Kolejne podium miało miejsce dopiero 10 lat później, ponownie za sprawą Małysza, który był wówczas trzeci. W kolejnych latach na podium stawali tutaj Kamil Stoch (jedna wygrana, trzy drugie miejsca i jedno trzecie), Maciej Kot (jedna wygrana) oraz Dawid Kubacki (2. i 3. miejsce), co przed tym weekendem dawało łącznie 11 podiów Polaków, a łącznie ze złotem olimpijskim Fortuny - 12.

Do Japonii reprezentacja Polski udała się w mocno zmienionym składzie. Zabrakło w nim Kamila Stocha, który ma czas na spokojny trening przed mistrzostwami świata w lotach i igrzyskami olimpijskimi. Nasz zespół reprezentują Kacper Tomasiak, Maciej Kot oraz Dawid Kubacki, do których dołączą Klemens Joniak i Aleksander Zniszczoł. Ostatnia dwójka została w Sapporo, gdzie w poprzedni weekend startowała w Pucharze Kontynentalnym.

Transmisję na żywo w TV z zawodów głównych będzie można obejrzeć na kanałach TVN i Eurosportu 1, a poprzedzających je kwalifikacji wyłącznie w Eurosporcie 1.

