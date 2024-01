Skoki w Rio de Janeiro i Dubaju? Szalona wizja dyrektora PŚ w skokach

Cały czas jesteśmy sportem zimowym i na pewno takim pozostaniemy, ale dla nas ważny jest temat zmian klimatycznych. Musimy przez to szerzej patrzeć na to, co się dzieje na świecie, bo sytuacja zmienia się bardzo szybko. Już teraz mamy Turniej Czterech Skoczni z zielonymi łąkami dookoła. Może to był wyjątek w tym roku, ale dostrzegam to, co się dzieje

~ zauważył dyrektor PŚ w skokach.