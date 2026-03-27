Skoki w Planicy zagrożone. Niepokojący alert, polski dziennikarz ujawnia

Działacze międzynarodowej federacji nie mają szczęścia do warunków atmosferycznych w końcówce obecnie trwającej kampanii. W minioną niedzielę zmuszeni byli oni odwołać indywidualne współzawodnictwo w Vikersund. Kibice na najgorszy scenariusz mogą szykować się także w Planicy. Problematycznie zrobiło się już wczoraj, kiedy to rozegrano tylko jedną serię treningową. Podczas kwalifikacji pogoda także nie dawała spokoju.

Optymiści liczyli na poprawę w piątek. Póki co na zmianę sytuacji się nie zanosi. "Poważny alert 2026-03-27 11:55 Według Słoweńskiej Agencji Środowiska znajdujesz się w obszarze, gdzie spodziewane są północne porywy wiatru, które mogą osiągać prędkość do 140 km/h. W związku z tym wydano czerwone ostrzeżenie pogodowe. W twojej okolicy mogą wystąpić silne wiatry, przewracanie drzew, zrywanie dachów, zakłócenia w ruchu drogowym, dostawach prądu i wody…" - taką wiadomość otrzymał żurnalista Radia Zet, Mateusz Ligęza.

Niepokojący alert w Planicy. Co z dzisiejszym konkursem? To nie wygląda dobrze

Polski dziennikarz dodał jeszcze, co przekazano tekstowo osobom się w zagrożonej strefie, czyli właśnie między innymi w Planicy. "Zaleca się mieszkańcom: śledzenie komunikatów właściwych służb, pozostanie w domach, zadbanie o zwierzęta, niepróbowanie ratowania mienia podczas silnego wiatru, unikanie przebywania w pobliżu linii energetycznych i terenów zadrzewionych" - czytamy dalej.

To przede wszystkim smutne informacje dla Kamila Stocha. Legendarny sportowiec ma pożegnać się z publicznością właśnie na kultowej Letalnicy. Wczoraj jako ostatni zawodnik w stawce uzyskał on kwalifikację do głównego konkursu i to pomimo trudnej sytuacji na górze skoczni. Zakopiańczyk kilkakrotnie wracał na belkę, aż wreszcie zakończył próbę na 190 metrze. Na dużo więcej liczy z pewnością dzisiaj. Początek serii próbnej, przynajmniej w teorii, o godzinie 13:45. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Kamil Stoch

Skocznia mamucia w Planicy

Kamil Stoch

