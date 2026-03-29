Skoki w Planicy dzisiaj. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Konkurs indywidualny Pucharu Świata w skokach narciarskich na skoczni HS 240 w Planicy odbędzie się dzisiaj o godzinie 10:00. Transmisję na żywo w TV z zawodów będzie można obejrzeć na kanałach TVN oraz Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny w platformie HBO Max. Relacja tekstowa oraz wyniki zawodów w Interii Sport.

Puchar Świata w Planicy. O której loty dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Jak to już bywa w zwyczaju, weekend w Planicy zakończy kolejny sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. Po nieudanym weekendzie dla Polaków w Vikersund, który zakończył się ledwie trzema punktami Aleksandra Zniszczoła oraz upadkiem Kacpra Tomasiaka, polscy kibice liczą na udany występ "biało-czerwonych" na Letalnicy. Najbardziej w wykonaniu Kamila Stocha, dla którego będą to ostatnie w karierze skoki na arenie międzynarodowej.

Skocznia Letalnica (HS 240) jest jedną z najbardziej lubianych przez Polaków, którzy przed tym weekendem indywidualnie wywalczyli na niej aż 16 podiów Pucharu Świata. Zaczęło się od Piotra Fijasa, który w latach 80' zajął tutaj dwa trzecie miejsca. Kolejne podia naszych zawodników, to już XXI wiek. Siedem razy w TOP 3 kończył tu Adam Małysz, który trzykrotnie wygrywał. Trzy zwycięstwa na Letalnicy odniósł też Kamil Stoch, a szczególnie w pamięci kibiców zapadło to z 2011 roku, gdy wygrał w ostatnim w karierze konkursie Małysza, który był z kolei trzeci. Trzy raz trzeci na tym obiekcie był z kolei Piotr Żyła, a raz Aleksander Zniszczoł.

Zgodnie ze zwyczajem w finałowym konkursie Pucharu Świata wystąpi najlepsza "30" klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Mimo to na starcie nie zobaczymy Kacpra Tomasiaka, którego zabrakło w kadrze na weekend w Planicy. Po upadku w Vikersund uznano, że trzykrotny medalista olimpijski z Mediolanu/Cortiny d'Ampezzo jest już przemęczony trudami debiutanckiego sezonu. W związku z tym na starcie spośród naszych skoczków pojawi się dziś tylko Kamil Stoch, dla którego będzie to ostatni konkurs Pucharu Świata w karierze.

Kamil Stoch w Planicy

Piotr Żyła

