Skoki w Planicy dzisiaj. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Konkurs indywidualny Pucharu Świata w skokach narciarskich na skoczni HS 240 w Planicy odbędzie się dzisiaj o godzinie 15:00. Transmisję na żywo w TV z zawodów będzie można obejrzeć na kanałach TTV oraz Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny w platformie HBO Max. Relacja tekstowa oraz wyniki zawodów w Interii Sport.

Puchar Świata w Planicy. O której loty dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Jak to już bywa w zwyczaju, weekend w Planicy zamknie kolejny sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. Po nieudanym weekendzie dla Polaków w Vikersund, który zakończył się ledwie trzema punktami Aleksandra Zniszczoła oraz upadkiem Kacpra Tomasiaka, polscy kibice liczą na udany występ "biało-czerwonych" na Letalnicy. Najbardziej w wykonaniu Kamila Stocha, dla którego będą to ostatnie w karierze skoki na arenie międzynarodowej.

Skocznia Letalnica (HS 240) jest jedną z najbardziej lubianych przez Polaków, którzy indywidualnie wywalczyli na niej aż 16 podiów Pucharu Świata. Zaczęło się od Piotra Fijasa, który w latach 80' zajął tutaj dwa trzecie miejsca. Kolejne podia naszych zawodników, to już XXI wiek. Siedem razy w TOP 3 kończył tu Adam Małysz, który trzykrotnie wygrywał i to w trakcie jednego weekendu w 2007 roku. Trzy zwycięstwa na Letalnicy odniósł też Kamil Stoch, a szczególnie w pamięci kibiców zapadło to z 2011 roku, gdy triumfował w ostatnim w karierze konkursie Małysza, który był z kolei trzeci. Trzy razy trzeci na tym obiekcie był z kolei Piotr Żyła, a raz Aleksander Zniszczoł.

Do Planicy Polacy udali się w składzie Kamil Stoch, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł, Dawid Kubacki i Klemens Joniak. W kadrze zabrakło Kacpra Tomasiaka, ponieważ po upadku w Vikersund uznano, że trzykrotny medalista olimpijski z Mediolanu/Cortiny d'Ampezzo jest już przemęczony trudami debiutanckiego sezonu.

Konkurs indywidualny Pucharu Świata w skokach narciarskich na skoczni HS 240 w Planicy odbędzie się dzisiaj o godzinie 15:00. Relacja tekstowa oraz wyniki zawodów w Interii Sport.

Transmisję na żywo w TV z zawodów będzie można obejrzeć na kanałach TTV oraz Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny w platformie HBO Max.

Paweł Wąsek podczas zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich

Piotr Żyła

