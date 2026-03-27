Skoki w Planicy dzisiaj. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]
Czas na ostatni weekend z Pucharem Świata w skokach narciarskich tego sezonu. Jego gospodarzem jest Planica. To będą szczególne dni dla żegnającego się ze sportem Kamila Stocha. Na starcie tym razem nie zobaczymy za to Kacpra Tomasiaka. Gdzie oglądać w TV Puchar Świata w Planicy dzisiaj? Transmisja na żywo, stream. Skoki narciarskie. Loty. Relacja tekstowa i wyniki konkursu w Interii Sport.
Konkurs indywidualny Pucharu Świata w skokach narciarskich na skoczni HS 240 w Planicy odbędzie się dzisiaj o godzinie 15:00. Transmisję na żywo w TV z zawodów będzie można obejrzeć na kanałach TTV oraz Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny w platformie HBO Max. Relacja tekstowa oraz wyniki zawodów w Interii Sport.
Puchar Świata w Planicy. O której loty dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]
Jak to już bywa w zwyczaju, weekend w Planicy zamknie kolejny sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. Po nieudanym weekendzie dla Polaków w Vikersund, który zakończył się ledwie trzema punktami Aleksandra Zniszczoła oraz upadkiem Kacpra Tomasiaka, polscy kibice liczą na udany występ "biało-czerwonych" na Letalnicy. Najbardziej w wykonaniu Kamila Stocha, dla którego będą to ostatnie w karierze skoki na arenie międzynarodowej.
Skocznia Letalnica (HS 240) jest jedną z najbardziej lubianych przez Polaków, którzy indywidualnie wywalczyli na niej aż 16 podiów Pucharu Świata. Zaczęło się od Piotra Fijasa, który w latach 80' zajął tutaj dwa trzecie miejsca. Kolejne podia naszych zawodników, to już XXI wiek. Siedem razy w TOP 3 kończył tu Adam Małysz, który trzykrotnie wygrywał i to w trakcie jednego weekendu w 2007 roku. Trzy zwycięstwa na Letalnicy odniósł też Kamil Stoch, a szczególnie w pamięci kibiców zapadło to z 2011 roku, gdy triumfował w ostatnim w karierze konkursie Małysza, który był z kolei trzeci. Trzy razy trzeci na tym obiekcie był z kolei Piotr Żyła, a raz Aleksander Zniszczoł.
Do Planicy Polacy udali się w składzie Kamil Stoch, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł, Dawid Kubacki i Klemens Joniak. W kadrze zabrakło Kacpra Tomasiaka, ponieważ po upadku w Vikersund uznano, że trzykrotny medalista olimpijski z Mediolanu/Cortiny d'Ampezzo jest już przemęczony trudami debiutanckiego sezonu.
