Skoki w Oslo dzisiaj. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Konkurs indywidualny w skokach narciarskich na skoczni Holmenkollbakken (HS134) w Oslo odbędzie się dzisiaj o godzinie 16:40. Transmisję na żywo w TV z zawodów będzie można obejrzeć na kanałach TVN-u i Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny w platformie HBO Max. Relacja tekstowa oraz wyniki w Interii Sport.

Puchar Świata w Oslo. O której godzinie skoki narciarskie dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Po przeciętnych konkursach dla naszych skoczków w Lahti rywalizacja Pucharu Świata przeniosła się na legendarny obiekt Holmenkollbakken w Oslo.

Skocznia na wzgórzu Holmenkollen była niezwykle szczęśliwa dla Adama Małysza, którego nieoficjalnie nazywano "Królem Holmenkollen". Polak odniósł tu pierwsze w karierze pucharowe zwycięstwo, a łącznie triumfował na tym obiekcie pięciokrotnie, dokładając do tego jedno drugie i jedno trzecie miejsce.

Późniejsze lata indywidualnie nie były już tak okazałe dla "biało-czerwonych". W 2013 roku także pierwsze zawody rangi Pucharu Świata wygrał tutaj Piotr Żyła i był to ostatni triumf Polaka na tym obiekcie. Poza tym po jednym trzecim miejscu w 2014 i 2015 roku zanotował tu Kamil Stoch. Kolejne lata to aż ośmioletnia posucha dla naszych skoczków, którą w 2023 roku przełamał Dawid Kubacki, lądując na najniższym stopniu podium. Łącznie Polacy w zawodach indywidualnych stawali tu na podium 11 razy, ale aż siedem jest zasługą Małysza i to sześć na starym obiekcie, jeszcze przed przebudową, która miała miejsce w latach 2008-2010. Do tego bilansu należy dodać także dwa podia w "drużynówkach", trzecie miejsce z 2017 i drugie z 2018 roku.

Oslo pięć razy gościło także mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym, ale ani razu Polak nie wywalczył medalu na tym obiekcie. Sztuka ta udała się za to na skoczni normalnej, gdy w 2011 roku po brąz sięgnął Małysz.

Polacy udali się do Oslo w składzie Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Maciej Kot, Piotr Żyła i Aleksander Zniszczoł.

Kamil Stoch Daniel Karmann/DPA AFP

Paweł Wąsek podczas zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich KERSTIN JOENSSON AFP

