Skoki w Lahti dzisiaj. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Po niezbyt udanych dla Polaków lotach w Bad Mitterndorf zawody powracają na skocznię dużą. Tym razem stawka Pucharu Świata będzie rywalizowała na skoczni (HS130) kompleksu Salpausselka w Lahti. Ten majestatyczny obiekt, starego typu z wysoką betonową wieżą, stromym najazdem i krótkim progiem w środowisku skoczków nazywany jest "szubienicą" lub "betonem".

To bardzo szczęśliwa skocznia dla polskich skoczków, którzy indywidualnie stawali tu na podium 12 razy. Po trzy zwycięstwa zanotowali Adam Małysz (łącznie pięć podiów) i Kamil Stoch (cztery podia), a po jednym trzecim miejscu wywalczyli Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek. Ponadto "Biało-Czerwoni" w "drużynówkach" aż sześć razy zajmowali tu miejsca w TOP 3, choć ani razu nie udało im się wygrać.

Poza tym na skoczni w Lahti wielokrotnie odbywały się mistrzostwa świata i to z wielkimi sukcesami Polaków. Wicemistrzostwo świata w 1938 roku wywalczył tu Stanisław Marusarz, zdobywając pierwszy w historii naszego kraju medal mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym. 63 lata później jego sukces powtórzył Adam Małysz, który dołożył jeszcze złoto na skoczni normalnej. Ponadto w 2017 roku po brąz sięgnął tu Piotr Żyła, a Polska w konkursie drużynowym zdobyła jedyne jak dotąd mistrzostwo świata.

Pierwotnie do Lahti Polacy udali się w składzie Paweł Wąsek, Kamil Stoch, Piotr Żyła i Maciej Kot. Jednak błyskawicznie po wywalczeniu wicemistrzostwa świata juniorów w Lillehammer dołączył do nich Kacper Tomasiak, dla którego będą to pierwsze starty w Pucharze Świata od połowy stycznia.

Dzisiejszy konkurs zostanie rozegrany w zastępstwie za odwołane zawody w Ruce. Będzie on składał się tylko z jednej serii i przystąpią do niego wszyscy zawodnicy, którzy pojawili się w Lahti. Jest to związane z napiętym harmonogramem Lahti Ski Games, czyli weekendem narciarstwa klasycznego w ramach Pucharu Świata. Obejmuje on także starty skoczkiń, a także rywalizację w biegach narciarskich i kombinacji norweskiej.

