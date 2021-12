Czas na szósty indywidualny konkurs Pucharu Świata w skokach i zmagania w Klingenthal. Jak tym razem zaprezentują się Polacy?





Skoki narciarskie. Klingenthal. Aktualna sytuacja w Pucharze Świata. Tabela

W sezonie 2021/22 Polacy nie odgrywają czołowych ról w Pucharze Świata i dość długo każą czekać kibicom na pierwsze sukcesy. Najwyżej w klasyfikacji generalnej jest Kamil Stoch, który przed zawodami w Klingenthal plasuje się na dwunastym miejscu w zestawieniu z dorobkiem 101 punktów. Na czele Karl Geiger, który uzyskał 355 punktów. Niemiec prezentuje najrówniejszą formę ze wszystkich skoczków w stawce i o 83 punkty wyprzedza Anze Laniska, a trzeci jest Markus Eisenbichler.



KRYZYS POLSKICH SKOCZKÓW. DLACZEGO WINNY JEST MAŁYSZ?

Dotychczas żaden ze skoczków nie wygrał w sezonie więcej niż jednego konkursu Pucharu Świata. Przed zawodami w Klingenthal triumfowali kolejno: Karl Geiger, Halvor Egner Granerud, Ryoyu Kobayashi, Anze Lanisek i Jan Hoerl. Czy do tego grona zawodników dołączy kolejny skoczek po pierwszym indywidualnym konkursie w Klingenthal?



Skoki narciarskie. Klingenthal. Skład Polski

Polacy nie skorzystają z wszystkich możliwych miejsc w konkursie Pucharu Świata i do Klingenthal udało się tylko czterech zawodników - Kamil Stoch, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek. Zniszczoł w Wiśle zdobył pierwsze punkty w trwającym sezonie PŚ.



Pozostali reprezentanci Polski udali się do austriackiego Ramsau, by odbyć treningi pod okiem asystentów trenera Michala Doleżala. - "To jest powszechnie stosowane rozwiązanie. Decydowali się na nie Adam Małysz, a także Martin Schmitt w czasach swojej kariery. Skocznia w Ramsau o rozmiarze K-90 to dobre miejsce do spokojnej pracy nad wyeliminowaniem błędów technicznych. Kubackiemu, Stękale, Murańce i Wolnemu bardzo się to przyda". - powiedział Apoloniusz Tajner (prezes PZN) w rozmowie z Interią.

Skoki narciarskie. Klingenthal 2021. Gdzie oglądać transmisję?

Konkurs indywidualny skoków narciarskich PŚ w Klingenthal zostanie przeprowadzony w sobotę 11 grudnia. Pierwsza seria rozpocznie się o godzinie 16:00. Transmisja konkursu Pucharu Świata w Klingenthal w telewizji na kanałach TVN oraz Eurosport 1. Skoki narciarskie w Klingenthal będzie można oglądać również online live stream w Internecie i w aplikacji mobilnej Eurosport Player. Tekstowa relacja "na żywo" również na portalu sport.interia.pl.