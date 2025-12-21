Skoki w Engelbergu dzisiaj. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Konkurs indywidualny w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich na skoczni HS 140 w Engelbergu odbędzie się dzisiaj o godzinie 16:00. Transmisję na żywo z zawodów głównych będzie można obejrzeć na kanałach TVN i Eurosportu 1, a poprzedzających je kwalifikacji wyłącznie w Eurosporcie 1. Z kolei stream online z obu sesji będzie dostępny w platformie HBO Max. Relacje tekstowe i wyniki kwalifikacji oraz konkursu w Interii Sport.

Gospodarzem kolejnych zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich będzie Engelberg. Polacy na Gross-Titlis będą rywalizowali w niezmienionym składzie w stosunku do Klingenthal. Do Szwajcarii w pogoni za kolejnymi punktami udali się Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot oraz Paweł Wąsek.

Skocznia Gross-Titlis jest jedną z najbardziej szczęśliwych dla polskich skoczków, którzy przed tym weekendem stawali tu na podium aż 23 razy na 259 podiów zdobytych przez nich w całej historii. Najczęściej ta sztuka udawała się Kamilowi Stochowi, bo aż 10 razy, na które złożyły się dwa triumfy. Pod tym względem jest to najbardziej pomyślny obiekt w kalendarzu Pucharu Świata dla trzykrotnego mistrza olimpijskiego.

Ponadto pięć razy na podium w Engelbergu stawał Adam Małysz (jedno zwycięstwo), cztery razy Piotr Żyła i po dwa razy Jan Ziobro oraz Dawid Kubacki (obaj po jednym zwycięstwie).

