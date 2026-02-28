Skoki w Bad Mitterndorf dzisiaj. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Konkurs indywidualny Pucharu Świata w skokach narciarskich na skoczni Kulm HS 235 w Bad Mitterndorf odbędzie się dzisiaj o godzinie 13:30. Transmisję na żywo w TV z zawodów będzie można obejrzeć na kanałach TVN-u oraz Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny w platformie HBO Max. Relacja tekstowa oraz wyniki zawodów w Interii Sport.

Puchar Świata w Bad Mitterndorf. O której loty dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Po udanych zimowych igrzyskach olimpijskich dla polskich skoczków, którzy zdobyli trzy medale, nadszedł czas na powrót do rywalizacji w Pucharze Świata. W ten weekend zawodnicy rywalizują na skoczni do lotów w austriackim Bad Mitterndorf.

Obiekt Kulm (HS 235) nie jest tym, na którym szczególnie dobrze radzą sobie Polacy. Do tej pory nasi zawodnicy stawali tutaj na podium tylko pięć razy. Aż trzy podia są dziełem Adama Małysza, który w 2003 roku był tu trzeci, co powtórzył dwa lata później, dokładając jeszcze wygraną w trakcie tego samego weekendu. W 2012 roku trzecie miejsce zajął tu Kamil Stoch. Skocznia dwa lata później przeszła przebudowę i od tamtej pory tylko raz się zdarzyło, aby któryś z naszych reprezentantów wskoczył do TOP 3. W 2020 roku ta sztuka udała się Piotrowi Żyle, który odniósł zwycięstwo.

W składzie na konkursy w Bad Mitterndorf zabrakło trzykrotnego medalisty ostatnich zimowych igrzysk olimpijskich Kacpra Tomasiaka, którego w przyszłym tygodniu czekają mistrzostwa świata juniorów. Maciej Maciusiak zabrał za to do Austrii wicemistrza olimpijskiego w duetach Pawła Wąska, a także Kamila Stocha, Dawida Kubackiego, Piotra Żyłę oraz debiutującego na obiekcie do lotów narciarskich w zawodach tej rangi Klemensa Joniaka.

Konkurs indywidualny Pucharu Świata w skokach narciarskich na skoczni Kulm HS 235 odbędzie się dzisiaj o godzinie 13:30. Relacja tekstowa oraz wyniki zawodów w Interii Sport.

Transmisję na żywo w TV z zawodów będzie można obejrzeć na kanałach TVN oraz Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny w platformie HBO Max.

Kamil Stoch ANNE-CHRISTINE POUJOULAT AFP

Klemens Joniak Foto Olimpik/NurPhoto AFP

Apoloniusz Tajner: To był bardzo dobry ruch trenera Maciusiaka Polsat Sport