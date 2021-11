As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do kolejnej rundy? (można oddać głos na więcej niż jednego kandydata) Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do kolejnej rundy? (można oddać głos na więcej niż jednego kandydata) Maria Andrejczyk 6.68% Iga Baumgart-Witan 2.43% Jan Błachowicz 1.87% Patryk Dobek 3.18% Jan-Krzysztof Duda 2.12% Kajetan Duszyński 2% Paweł Fajdek 2.76% Maryna Gąsienica-Daniel 0.85% Małgorzata Hołub-Kowalik 1.72% Hubert Hurkacz 5.72% Justyna Iskrzycka, Karolina Naja, Anna Puławska, Helena Wiśniewska 1.95% Natalia Kaczmarek 1.77% Agnieszka Kobus-Zawojska, Maria Sajdak, Marta Wieliczko, Katarzyna Zillmann 1.98% Malwina Kopron 1.56% Dawid Kubacki 3.17% Bartosz Kurek 2.87% Wilfredo Leon 3.67% Robert Lewandowski 7.84% Natalia Maliszewska 1.15% Tadeusz Michalik 0.66% Aleksandra Mirosław 0.8% Katarzyna Niewiadoma 1.59% Wojciech Nowicki 2.99% Jolanta Ogar-Hill i Agnieszka Skrzypulec 0.98% Kamil Stoch 3.92% Iga Świątek 7.08% Justyna Święty-Ersetic 5.1% Dawid Tomala 3.21% Anita Włodarczyk 8.15% Karol Zalewski 1.3% Bartosz Zmarzlik 3.76% Piotr Żyła 5.17%

- O godz. 12 w piątek na platformie e-bilet rozpoczyna się sprzedaż biletów na kwalifikacje, które odbędą się 3 grudnia - informuje Paweł Brągiel z Urzędu Miasta w Wiśle. Pracownicy skoczni, pod którą byłem, mówili mi, że na same zawody została już resztka biletów, jedynie na miejsca stojące.



- Zainteresowanie mimo pandemii jest ogromne. W tym roku w Wiśle padnie rekord innego rodzaju, na zawody mają bowiem przyjechać skoczkowie aż z 19 krajów - dodaje Brągiel.

Na razie armatka produkuje sztuczny śnieg, który ma być układany na zeskoku w przyszłym tygodniu. W Wiśle jest deszczowo i wilgotno, nie ma mowy o naturalnym śniegu.





Skoki narciarskie: Puchar Świata w Wiśle

Wisła to trzecia skocznia, na której odbędą się w tym sezonie zawody Pucharu Świata, a pierwsza w Polsce. W najbliższy weekend odbędą się zawody w rosyjskim Niżnym Tagile, kolejne - w fińskiej Ruce.



Skocznia w Wiśle-Malince ma już prawie 90 lat, została wybudowana w latach 1932-33. W 2001 roku zdecydowano o zburzeniu starej skoczni i wybudowaniu nowej. Koszt budowy wyniósł ok. 48 mln zł. Pierwszy skok na nowym obiekcie oddał 17 września 2008 roku - któż by inny - Adam Małysz, lecąc na odległość o kilka metrów większą niż punkt K, który wynosi 120 m.

Obecny oficjalny rekord należy do Austriaka Stefana Krafta, który w 2013 skoczył w Wiśle 139 metrów. Czy uda się poprawić ten rekord za dwa tygodnie?

W Polsce zawody Pucharu Świata odbędą się na dwóch skoczniach. Drugą jest oczywiście Wielka Krokiew w Zakopanem (15-16 stycznia 2022).



Zdjęcie Skocznia im. Adama Małysza w Wiśle-Malince na dwa tygodnie przed zawodami Pucharu Świata w grudniu 2021 roku / Paweł Czado / INTERIA.PL