Nie będzie czwartej edycji Willingen Five. W miejsce turnieju organizowanego od 2018 roku Niemcy postanowili utworzyć nowy. Jego spadkobiercą będzie Willingen Six. Czym oprócz nazwy będzie różniła się ta impreza? Zmieni się przede wszystkim pula nagród oraz liczba serii. Na jakie pieniądze mogą liczyć skoczkowie narciarscy?

Willingen Five przechodzi do historii. Po trzech edycjach organizatorzy postanowili zmienić nazwę imprezy. W nadchodzący weekend najlepsi skoczkowie świata będą rywalizować w nieco zmienionej formie. Do triumfu w Willingen Six będzie potrzebnych nie pięć, jak do tej pory, lecz sześć dobrych skoków.

W porównaniu do poprzedniego kształtu turnieju na zawodników czekać będą dodatkowe kwalifikacje przed niedzielnym konkursem. To jednak nie wszystko! Pula nagród także ulegnie zmianie. Tym razem organizatorzy dla zwycięzcy przygotowali nie 25, a 15 tysięcy euro. W odróżnieniu do poprzedniej imprezy nagroda finansowa trafi również do pozostałych skoczków, którzy znajdą się na podium. Drugi w klasyfikacji otrzyma dziesięć tysięcy euro, natomiast trzeci pięć tysięcy euro.

Nagrody pieniężne w Willingen Six:

1. miejsce - 15 tysięcy euro

2. miejsce - 10 tysięcy euro

3. miejsce - 5 tysięcy euro

Ponadto uczestnicy otrzymają nagrody finansowe tradycyjnie przyznawane regulaminowo przez Międzynarodową Federację Narciarską. W przypadku, gdyby triumfator turnieju wygrał oba konkursy, jak również kwalifikacje do piątkowych i niedzielnych konkursów, mógłby wzbogacić się o blisko 180 tysięcy złotych.

Początek rywalizacji zaplanowano na piątek. Wtedy też odbędą się kwalifikacje. O triumf w turnieju będzie walczył z pewnością Kamil Stoch. Skoczek z Zębu zwyciężył w pierwszej edycji Willingen Five. Czy wygra i tę premierową odsłonę? Będzie o to niezwykle trudno, bo w wyśmienitej formie znajdują się Norwegowie z Halvorem Egnerem Granerdudem na czele.

Terminarz Willingen Six:

Piątek, 29 stycznia

- oficjalny trening: 13:30

- kwalifikacje: 15:45

Sobota, 30 stycznia

- seria próbna: 15:00

- konkurs indywidualny: 16:00

Niedziela, 31 stycznia

- kwalifikacje: 14:45

- konkurs indywidualny: 16:15

