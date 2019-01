Słynny trener skoków narciarskich Werner Schuster odchodzi z reprezentacji Niemiec po zakończeniu obecnego sezonu. Austriak ogłosił swoją decyzję w Oberstdorfie, gdzie w najbliższy weekend odbędą się zawody Pucharu Świata na mamucim obiekcie. Czy miejsce Schustera zajmie selekcjoner Orłów Stefan Horngacher? Kontrakt szkoleniowca "Biało-Czerwonych" obowiązuje do końca sezonu.

Schuster objął reprezentację Niemiec w 2008 roku. Teraz postanowił, że nie przedłuży kontraktu. Ostatni raz poprowadzi niemieckich skoczków w słoweńskiej Planicy, gdzie tradycyjnie odbywa się finał sezonu.



Niemcy zatem muszą szukać nowego szkoleniowca. Prawdopodobnie zwrócą się do obecnego trenera Polaków Stefana Horngachera, który ma kontrakt z Polskim Związkiem Narciarskim do końca obecnego sezonu. Jednym z kandydatów do zastąpienia Schustera jest też były znakomity niemiecki skoczek Martin Schmitt.

Pod wodzą Schustera Niemcy odnieśli wiele sukcesów indywidualnie i drużynowo. W 2014 roku niemiecki zespół zdobył złoto olimpijskie, a cztery lata później Andreas Wellinger został mistrzem olimpijskim. Severin Freund dwukrotnie sięgnął po mistrzostwo świata oraz zdobył Kryształową Kulę. W 2015 roku Niemcy wygrali klasyfikację Pucharu Narodów. Oprócz tego podopieczni Schustera zdobyli wiele srebrnych i brązowych medali najważniejszych imprez.