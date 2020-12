Trener Michal Dolezal ogłosił skład reprezentacji Polski na Turniej Czterech Skoczni. Szkoleniowiec postanowił nie czekać z decyzją do mistrzostw Polski.

Aktualnie nasi czołowi zawodnicy rywalizują w Pucharze Świata w Engelbergu. "Drugi garnitur" ma za sobą trzy konkursy Pucharu Kontynentalnego w Kuusamo. W Finlandii udało się wywalczyć dodatkowe, siódme miejsce na kolejny period zmagań, do którego zalicza się Turniej Czterech skoczni.

Dolezal postanowił już teraz ogłosić, kto zaprezentuje się w imprezie. Będą to: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Aleksander Zniszczoł, Klemens Murańka i Maciej Kot.



Dla Kota, którego pozycja w "generalce" PK dała nam dodatkowe miejsce w TCS jest to powrót do rywalizacji na najwyższym szczeblu. Po słabym występie w Niżnym Tagile nie znalazł się w składzie na MŚ w lotach w Planicy, trener nie zabrał go też do Engelbergu na konkursy Pucharu Świata.

