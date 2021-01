Sobotnie kwalifikacje przed konkursem PŚ w Innsbrucku zakończyły się bardzo dobrze dla polskich skoczków, których w komplecie zobaczymy podczas niedzielnych zawodów. - To był bardzo doby dzień, choć mieliśmy dużo pracy - powiedział po zakończeniu kwalifikacji Kamil Stoch.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skoki Narciarskie. Dawid Kubacki pierwszy, Piotr Żyła trzeci, Kamil Stoch czwarty w Garmisch-Partenkirchen! Wideo © 2020 Associated Press Skoki Narciarskie Skoki narciarskie - Turniej Czterech Skoczni. Wszyscy polscy skoczkowie zakwalifikowali się do konkursu PŚ w Innsbrucku

Najlepiej z polskich skoczków poradził sobie Dawid Kubacki. Zawodnik z Nowego Targu ostatecznie uplasował się na 3. pozycji (128 metrów).



- Musiałem trochę się rozkręcić, jednak w kwalifikacjach wszystko ułożyło się dobrze. Dziś trzeba było się jednak jedynie dostać, a jutro przyjdzie czas na pokazanie wszystkich umiejętności. Wczoraj dużo pracowaliśmy z fizjoterapeutami, dziś nie mamy już żadnych przejazdów, odpoczniemy i wierzę, że od pierwszego skoku będziemy gotowi - powiedział Kubacki w rozmowie z Eurosportem.



Bliski miejsca na podium był również Kamil Stoch. Skoczek wylądował na 125 metrze, co przełożyło się na 5. miejsce.



- To był bardzo dobry dzień, choć mieliśmy dużo pracy. Wczoraj nie radziłem sobie z bardzo stromym podjazdem. Na ostatnim skoku znalazłem jednak dobre dojście do pozycji, ruszyłem z belki i udało się wszystko dobrze zakończyć - skomentował swój występ Stoch.



Znakomitą dyspozycję potwierdził również dziś Andrzej Stękała. Skoczek z Zakopanego zajął 13. miejsce, po skoku na 124 metr.



- Te kwalifikacje były dla mnie bardzo dobre. Na początku nie mogłem się wstrzelić, ale potem było lepiej. Krótka rozmowa z trenerem i wiedziałem co muszę poprawić - stwierdził 25-latek.



Interesujesz się sportem? Sprawdź nowy serwis Sport Interia!



Konkurs został planowo rozpocznie się już jutro (03.01) o godzinie 13.30. Wcześniej skoczkowie będą mogli sprawdzić swoją formę w serii próbnej. Do zawodów zakwalifikowali się również Piotr Żyła (125,5 metra - 8. miejsce), Aleksander Zniszczoł (119 metrów - 23. miejsce), Klemens Murańka (114,5 metra - 40. miejsce) oraz Maciej Kot (112,5 metra - 47. miejsce).



Reklama

Pary z udziałem Polaków w pierwszej serii konkursu PŚ w Innsbrucku:

Żiga Jelar (Słowenia) - Aleksander Zniszczoł

Jewgienij Klimow (Rosja) - Andrzej Stękała

Klemens Murańka - Yukiya Sato (Japonia)



Junshiro Kobayashi (Japonia) - Piotr Żyła

Maciej Kot - Markus Eisenbichler (Niemcy)



Constantin Schmid (Niemcy) - Kamil Stoch

Timon-Pascal Kahofer (Austria) - Dawid Kubacki

Turniej Czterech Skoczni 2020/21 - klasyfikacja 1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 555 pkt 2. Karl Geiger (Niemcy) 551 pkt 3. Kamil Stoch (Polska) 548,3 pkt 4. Dawid Kubacki (Polska) 546,4 pkt 5. Markus Eisenbichler (Niemcy) 531,5 pkt 6. Philipp Aschenwald (Austria) 530,7 pkt 7. Andrzej Stękała (Polska) 527 pkt 8. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 522,4 pkt 9. Anže Lanišek (Słowenia) 520,8 pkt 10. Piotr Żyła (Polska) 517,1 pkt ... 23. Klemens Murańka (Polska) 470,3 pkt 39. Maciej Kot (Polska) 220,2 pkt 40. Aleksander Zniszczoł (Polska) 219,7 pkt

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Sprawdź!

PA