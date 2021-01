- Ostatni konkurs 69. Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen będzie rozgrywką o końcowy sukces, w której w głównych rolach wystąpią Polacy – powiedział po niedzielnych zawodach na Bergisel w Innsbrucku mistrz olimpijski na dużej skoczni z Sapporo 1972 Wojciech Fortuna.

Fortuna przed konkursem uważał, że polscy skoczkowie będą mieli dużo do powiedzenia w rywalizacji o czołowe lokaty w stolicy Tyrolu i tak się stało - zwyciężył Kamil Stoch, który o 12 punktów wyprzedził Słoweńca Anże Laniszka, a trzecie miejsce ze stratą 13,3 pkt zajął Dawid Kubacki. Czwarty był Piotr Żyła, a dopiero 15. dotychczasowy lider TCS Norweg Halvor Egner Granerud.

"Walce Polaków o czołowe lokaty nie byli w stanie przeszkodzić inni groźni rywale jak Markus Eisenbichler, Stefan Kraft czy też Karl Geiger. Nadal muszą jednak uważać na Norwega Halvora Egnera Graneruda, którego szanuję za słowa, że jak zabraknie zawodników z Polski na starcie, to nie będzie to żaden Turniej Czterech Skoczni" - powiedział Fortuna.



Jego zdaniem właśnie trzykrotny mistrz olimpijski i najbardziej utytułowany polski skoczek Kamil Stoch, a także Dawid Kubacki i Piotr Żyła będą rywalizować o podium w tej prestiżowej imprezie. Największe zagrożenie dla nich może przyjść właśnie ze strony Graneruda. Dlatego muszą być czujni, bo Norweg nie odpuści.



Kamil Stoch wygrał konkurs w Innsbrucku i jest liderem TCS.

"Kamil Stoch powinien wygrać ten turniej, bo jemu jak nikomu się to należy. To jest duża skocznia. Można na niej dużo stracić i dużo zyskać i tego ostatniego życzę moim rodakom. Jestem dobrej myśli i trzymam kciuki, aby Kamil triumfował po raz trzeci. Dawid wyluzował się jak urodziła się córka Zuzia i zaczyna wysoko latać" - dodał.



Pierwszy polski zloty medalista olimpijski w skokach pogratulował w rozmowie całemu sztabowi szkoleniowemu z Michalem Doleżalem na czele, a także państwu Krystynie i Bronisławowi Stochom, bo to oni, jak powiedział, są sprawcami sukcesów Kamila.



Rozmawiał Jerzy Jakobsche

Turniej Czterech Skoczni 2020/21 - klasyfikacja 1. Kamil Stoch 809,9 pkt 2. Dawid Kubacki 794,7 pkt 3. Halvor Egner Granerud 789,3 pkt 4. Karl Geiger 785,2 pkt 5. Markus Eisenbichler 776,5 pkt 6. Anże Laniszek 770,4 pkt 7. Ryoyu Kobayashi 766,7 pkt 8. Piotr Żyła 763,3 pkt 9. Philipp Aschenwald 761,7 pkt 10. Andrzej Stękała 760,3 pkt Zobacz pełną tabelę

PŚ w skokach 2020/21 - klasyfikacja 1. Halvor Egner Granerud 746 pkt 2. Markus Eisenbichler 584 pkt 3. Kamil Stoch 408 pkt 4. Dawid Kubacki 381 pkt 5. Piotr Żyła 358 pkt Zobacz pełną tabelę

Puchar Narodów w skokach 2020/21 - klasyfikacja 1. Polska 1828 pkt 2. Norwegia 1796 pkt 3. Niemcy 1746 pkt 4. Austria 1143 pkt 5. Słowenia 989 pkt 6. Japonia 864 pkt 7. Rosja 216 pkt 8. Szwajcaria 200 pkt Zobacz pełną tabelę