Toni Innauer, mistrz olimpijski w skokach narciarskich z Lake Placid jest zdania, że tylko kataklizm może odebrać Kamilowi Stochowi triumf w Turnieju Czterech Skoczni. Według Austriaka wpływ na postawę Polaków w imprezie miało zamieszanie, związane z decyzją o ich wykluczeniu przed konkursem w Oberstdorfie.

Podopieczni Michala Doleżala zachwycają aktualnie formą i kompletnie dominują w rywalizacji. Niewiele zabrakło jednak, by w Turnieju Czterech Skoczni w ogóle się nie liczyli. Wszystko z uwagi na pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa u Klemensa Murańki w przededniu kwalifikacji w Oberstdorfie. Ostatecznie decyzję organizatorów udało się zmienić, a Innauer jest zdania, że cała sytuacja mogła mieć znaczący wpływ na postawę kadry z Polski.

- Widzę w nich fenomen podobny do piłkarskiej reprezentacji Danii, która w 1992 roku wywalczyła mistrzostwo Europy, choć pierwotnie miała w imprezie w ogóle nie wziąć udziału. Skoczków też już w turnieju nie było, myślami byli w swoich domach. To dało im lekkość i spokój, których w normalnych warunkach by nie osiągnęli - ocenił.





Zdaniem Innauera, tylko kataklizm będzie w stanie odebrać Stochowi triumf w całej imprezie. - Nie jest najszybszy na rozbiegu. Jens Weissflog kiedyś przegrał turniej na tej skoczni, ja także. Ale w normalnych okolicznościach nie sądzę, by ktokolwiek był w stanie go powstrzymać - powiedział.



Zapytany o to, kto zwycięży w Bischofschofen, wskazał na Dawida Kubackiego. Wyraził też nadzieję, że na podium stanie Michael Hayboeck, jego rodak.



TC



Turniej Czterech Skoczni 2020/21 - klasyfikacja 1. Kamil Stoch (Polska) 809,9 pkt 2. Dawid Kubacki (Polska) 794,7 pkt 3. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 789,3 pkt 4. Karl Geiger (Niemcy) 785,2 pkt 5. Markus Eisenbichler (Niemcy) 776,5 pkt 6. Anże Laniszek (Słowenia) 770,4 pkt 7. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 766,7 pkt 8. Piotr Żyła (Polska) 763,3 pkt 9. Philipp Aschenwald (Austria) 761,7 pkt 10. Andrzej Stękała (Polska) 760,3 pkt ... 28. Klemens Murańka (Polska) 569,9 pkt 34. Aleksander Zniszczoł (Polska) 452,6 pkt 40. Maciej Kot (Polska) 335,2 pkt

PŚ w skokach 2020/21 - klasyfikacja 1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 746 pkt 2. Markus Eisenbichler (Niemcy) 584 pkt 3. Kamil Stoch (Polska) 408 pkt 4. Dawid Kubacki (Polska) 381 pkt 5. Piotr Żyła (Polska) 358 pkt 6. Anże Laniszek (Słowenia) 350 pkt 7. Karl Geiger (Niemcy) 301 pkt 8. Robert Johansson (Norwegia) 279 pkt 9. Yukiya Sato (Japonia) 252 okt 10. Daniel Huber (Austria) 234 pkt ... 14. Andrzej Stękała (Polska) 163 29. Aleksander Zniszczoł (Polska) 70 33. Klemens Murańka (Polska) 57 35. Paweł Wąsek (Polska) 55 48. Maciej Kot (Polska) 21 53. Jakub Wolny (Polska) 16 64. Stefan Hula (Polska) 2 67. Tomasz Pilch (Polska) 1

Puchar Narodów w skokach 2020/21 - klasyfikacja 1. Polska 1828 pkt 2. Norwegia 1796 pkt 3. Niemcy 1746 pkt 4. Austria 1143 pkt 5. Słowenia 989 pkt 6. Japonia 864 pkt 7. Rosja 216 pkt 8. Szwajcaria 200 pkt 9. Kanada 96 pkt 10. Finlandia 71 pkt 11. Estonia 27 pkt 12. Włochy 8 pkt 13. Czechy 6 pkt 14. USA 3 pkt 14. Bułgaria 3 pkt