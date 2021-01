Thomas Morgenstern, który doskonale zna smak zwycięstw, w przededniu ostatniego konkursu Turnieju Czterech Skoczni zbudował małą skocznię w... swoim ogrodzie. - Jestem gotowy - napisał.

"Morgi", który wygrał Turniej Czterech Skoczni w sezonie 2010/2011 zakończył zawodową karierę trzy lata później. Niezmiennie pozostaje jednak blisko świata skoków, swoimi publikacjami w kanałach społecznościowych wielokrotnie to udowadniając.

Po raz kolejny zrobił to we wtorkowy wieczór, pokazując światu zbudowaną we własnym ogrodzie miniaturową skocznię. Obiekt, mimo niewielkich wymiarów prezentuje się bardzo efektownie - ma nawet sztuczne oświetlenie.



Austriak oddał na nim pokazowy skok. - Jestem gotowy - opisał wideo, które zamieścił na swoim twitterowym profilu.





