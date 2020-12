Dziennikarze niemieckiego "Tagesspiel" wzięli pod lupę zamieszanie związane z występem polskich skoczków w konkursie w Oberstdorfie. Ich zdaniem cała sytuacja rodzi liczne pytania, z których najważniejszym jest to, czy do powtórnego przetestowania naszej kadry doszło z powodu politycznej interwencji rządu.

Przypomnijmy: po poniedziałkowej decyzji organizatorów o wykluczeniu podopiecznych Michala Doleżala z rywalizacji w pierwszym konkursie Turnieju Czterech Skoczni nad Wisłą zawrzało. Interweniowali między innymi przedstawiciele polskich władz. Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu - Piotr Gliński pozostawał w stałym kontakcie z Polskim Związkiem Narciarskim, a Adam Małysz informował, że sprawą "zainteresował się" także Mateusz Morawiecki.

Ostatecznie naszych zawodników po ponownych testach dopuszczono do rywalizacji. Według "Tagesspiel" całe zamieszanie, a zwłaszcza rola polskich władz w sprawie rodzi pytania. - Tegoroczny Turniej Czterech Skoczni został przyćmiony mocno wątpliwymi interwencjami polskiego rządu - czytamy. Dziennikarze przytoczyli wpis Morawieckiego z serwisu Facebook, w którym pisał on między innymi, że "nie wolno dopuścić do tak rażącej niesprawiedliwości". - To tak, jakby Angela Merkel domagała się przywrócenia do rywalizacji Karla Geigera i Markusa Eisenbichlera. Niewyobrażalne - podsumowują.



- Czy sport przegrał przez interwencję polityki? - pytają, dodając po chwili, że "nie wydaje się to całkowicie absurdalne" i "Morawiecki powinien być teraz wyjątkowo zadowolony".



Konkurs w Oberstdorfie wygrał wspomniany Geiger, wyprzedzając Kamila Stocha.



