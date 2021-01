Co to był za konkurs! Kamil Stoch po dwóch znakomitych skokach wygrał w Innsbrucku i był to jego 37. triumf w karierze. Skoczek wyprzedził w klasyfikacji wygranych konkursów PŚ Janne Ahonena i zbliżył się do Adama Małysza!

Skoki narciarskie - Turniej Czterech Skoczni. Kamil Stoch wygrał w Innsbrucku

Kamil Stoch w Innsbrucku mógł triumfować po dwóch dalekich skokach. Najpierw polski skoczek wylądował na 127,5 m, a w drugiej serii udało mu się poprawić jego wynik - 130 m. Dzięki wygranej objął prowadzenie w klasyfikacji tegorocznej edycji TCS i przegonił Janne Ahonena w łącznej liczbie wygranych konkursów PŚ.

Na czele rankingu jest Gregor Schlierenzauer. Austriak ma w dorobku 53 zwycięstwa i nadal jest aktywnym zawodnikiem, ale po raz ostatni stanął na najwyższym stopniu podium 6 grudnia 2014 roku. Drugi jest zmarły w 2019 roku Fin Matti Nykaenen - 46 triumfów.

Podium zamyka Adam Małysz, który w swojej karierze triumfował 39 razy. Wynik legendy polskich skoków narciarskich znajduje się w zasięgu Stocha!

Najwięcej zwycięstw w konkursach PŚ (* oznaczono zawodników kontynuujących karierę):

1. Gregor Schlierenzauer (Austria): 53*

2. Matti Nykaenen (Finlandia): 46

3. Adam Małysz (Polska): 39

4. Kamil Stoch (Polska): 37*

5. Janne Ahonen (Finlandia): 36

6. Jens Weissflog (NRD/Niemcy): 33

7. Martin Schmitt (Niemcy): 28

8. Andreas Felder (Austria): 25

9. Thomas Morgenstern (Austria): 23

10. Simon Ammann (Szwajcaria): 23*

11 . Peter Prevc (Słowenia): 23*

12. Severin Freund (Niemcy): 22*

13. Stefan Kraft (Austria): 21*

14. Andreas Goldberger (Austria): 20

Kamil Stoch wygrał konkurs w Innsbrucku i jest liderem TCS. Galeria 1 / 9 Kamil Stoch w niedzielę nie dał żadnych szans rywalom! Źródło: PAP udostępnij

