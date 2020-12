Kamil Stoch rozbudził nadzieję polskich kibiców na dalszą część Turnieju Czterech Skoczni, kończąc zawody w Oberstdorfie na drugiej lokacie. - W końcu odnalazłem siebie - przyznał po zakończeniu konkursu polski skoczek w rozmowie z TVP Sport.

Podczas wtorkowych zawodów Stoch musiał uznać wyższość jedynie Karla Geigera, przegrywając z reprezentantem Niemiec o 2,8 pkt.

Po pierwszej serii - w której skoczył 125 m - Polak zajmował czwarte miejsce. W drugiej kolejce pofrunął 7,5 m dalej, dzięki czemu awansował na drugą pozycję.



Stoch dał pokaz świetnej formy, zapewniając polskim fanom mnóstwo emocji. Niewiele jednak brakło, by historia potoczyła się zupełnie inaczej. Przypomnijmy, że jeszcze wczoraj wszystko wskazywało na to, że Biało-Czerwoni nie będą mogli wziąć udziału w konkursie.

- Nie chciałbym do tego wracać. Dla nas najważniejsze jest to, że mogliśmy skakać, robić to co kochamy i rywalizować. Super się dziś skakało. W końcu odnalazłem siebie. Wcześniej troszkę się pogubiłem - przyznał Stoch przed kamerami TVP Sport.

- Moja dyspozycja była wysoka od samego początku sezonu, ale potraciłem pewne rzeczy i priorytety. Zamiast skupić się na tym, na czym powinienem, wszystko mi się "porozłaziło". Święta były czasem zejścia na ziemię i refleksji - dodał zawodnik z Zębu.



Gdy Stoch rozpoczynał Turniej Czterech Skoczni na podium, zawsze przysparzał polskim kibicom mnóstwo radości na jego zakończenie. Polak nie chce jednak wybiegać myślami w przyszłość

- Cieszmy się tym, co jest teraz i skupmy się na dalszej robocie - stwierdził Stoch.



Turniej Czterech Skoczni 2020/21 - klasyfikacja 1. Karl Geiger 291,1 pkt 2. Kamil Stoch 288,3 pkt 3. Marius Lindvik 285,2 pkt 4. Halvor Egner Granerud 280,1 pkt 5. Markus Eisenbichler 274,3 pkt 6. Stefan Kraft 273,6 pkt 7. Andrzej Stękała 273,3 pkt 8. Phlipp Aschenwald 273,0 pkt 9. Anže Lanišek 270,1 pkt 10. Žiga Jelar 269,8 pkt Zobacz pełną tabelę

