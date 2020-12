Stefan Kraft, który z powodu odnowienia urazu pleców nie wziął udziału w mistrzostwach świata w lotach i ostatnich konkursach Pucharu Świata w Engelbergu, jest już w pełni zdrowy. Obrońca Kryształowej Kuli jest pewniakiem w składzie Austrii na Turniej Czterech Skoczni.

27-latek otwarcia sezonu nie może zaliczyć do udanych. W pierwszym konkursie - w Wiśle - nie zakwalifikował się do drugiej serii, zajmując 32. miejsce. W kolejnych - w Kuusamo i Niżnym Tagile nie wziął udziału z powodu zakażenia koronawirusem.

Do rywalizacji miał powrócić podczas MŚ w lotach, lecz w trakcie jednego z treningów odnowiła mu się kontuzja pleców, która ponownie wyłączyła go z akcji. Opuścił nie tylko czempionat, ale i ostatnie konkursy PŚ w Engelbergu.



Kraft będzie gotowy do walki w Turnieju Czterech Skoczni. Jak informuje austriacki "Kronen Zeitung", w poniedziałek trenował na skoczni w Seefeld. Jego próby wyglądały na tyle obiecująco, że dziennikarze oraz trener Andreas Widhoelzl nie mają wątpliwości - 28 grudnia przystąpi do kwalifikacji w Oberstfrfie, z miejsca stając się jednym z głównych faworytów do triumfu.



