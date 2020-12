Skoki narciarskie. Turniej Czterech Skoczni. Stefan Horngacher: Polacy są mocni

Były trener polskich skoczków, obecnie pracujący z reprezentacją Niemiec - Stefan Horngacher wskazał faworytów rozpoczynającego się wkrótce Turnieju Czterech Skoczni. Zdaniem szkoleniowca, bardzo groźni będą Polacy, na czele z Kamilem Stochem.

Skoki. Dawid Kubacki: Nie nakładam sobie presji przed Turniejem Czterech Skoczni.

Skoczek z Zębu po niezbyt udanym otwarciu sezonu w Wiśle (27. miejsce) w kolejnych startach potwierdzał, że jego forma idzie w górę. Najlepszym tego dowodem było drugie miejsce w pierwszym konkursie w Engelbergu, gdzie minimalnie przegrał z dominującym jak dotąd w PŚ Halvorem Egnerem Granerudem.

W dobrej formie jest jednak nie tylko Stoch, ale i pozostali nasi zawodnicy. Na podium w Szwajcarii zameldował się Piotr Żyła, a w czołówce regularnie kończy rywalizację Dawid Kubacki. Także Andrzej Stękała powoli wdziera się do grona najlepszych.



Fakt ten nie uszedł uwadze Horngachera. - Polacy są bardzo mocni, na czele z bardzo groźnym Kamilem Stochem - ocenił w rozmowie z oficjalną stroną niemieckiej federacji. Pytany o cel, jaki stawia przed swoimi podopiecznymi, odpowiedział zdecydowanie - zwycięstwo.



- Mamy powody, by w nie wierzyć, choć konkurencja na pewno jest niezwykle silna - zaznaczył.



Zmagania w Turnieju Czterech Skoczni otworzą poniedziałkowe kwalifikacje do konkursu w Oberstdorfie.



TC

