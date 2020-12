Dyrektor Pucharu Świata w skokach narciarskich - Sandro Pertile poinformował w rozmowie z TVP Sport, że wycofanie całej reprezentacji Polski z udziału w pierwszym konkursie Turnieju Czterech Skoczni spowodowane jest faktem, że FIS podczas organizacji zawodów kierować musi się wytycznymi, obowiązującymi w danych krajach.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polscy skoczkowie wykluczeniu z konkursu w Oberstdorfie. Zadecydował niemiecki sanepid. Wideo INTERIA.TV

Przypomnijmy: nasz zawodnik miał pozytywny wynik testu, o którym poinformowano w niedzielę, późnym popołudniem. Pozostali polscy skoczkowie i sztab z niecierpliwością wyczekiwali informacji od organizatorów, którzy mieli zdecydować o tym, czy zostaną oni dopuszczeni do startu. Ostatecznie - ich udział zablokowano.

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie!

Reklama

Sprawdź!

Jak wyjaśnia w rozmowie z TVP Sport Pertile, tak zdecydowany ruch podyktowany jest przede wszystkim względami bezpieczeństwa. - Wygląda na to, że zakażenie Murańki jest świeże, co oznacza, że to może iść naprzód i dotknąć także pozostałych członków zespołu - komentował. Dodał przy tym, że federacja i organizatorzy muszą działać przede wszystkim w porozumieniu z lokalnymi władzami i dopasowywać się do wprowadzanych przez nie restrykcji.



Jednocześnie, dyrektor PŚ nie wykluczył, że podopiecznych Michala Doleżala zobaczymy w akcji już w Garmisch-Partenkirchen. - Wciąż badamy wszystkie okoliczności i mamy taką nadzieję - zapewnił.



TC



Tego jeszcze nie widziałeś! Sprawdź nowy Serwis Sportowy Interii! Wejdź na sport.interia.pl!

-----------------------------------------------

Samochód 20-lecia na 20-lecie Interii!

ZAGŁOSUJ i wygraj ponad 20 000 złotych - kliknij

Zapraszamy do udziału w 5. edycji plebiscytu MotoAs. Wyjątkowej, bo związanej z 20-leciem Interii. Z tej okazji przedstawiamy 20 modeli samochodów, które budzą emocje, zachwycają swoim wyglądem oraz osiągami. Imponujący rozwój technologii nierzadko wprawia w zdumienie, a legendarne modele wzbudzają sentyment. Bądź z nami! Oddaj głos i zdecyduj, który model jest prawdziwym MotoAsem!