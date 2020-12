Piotr Żyła to jeden z siedmiu polskich zawodników, którzy w komplecie awansowali do drugiego konkursu Turnieju Czterech Skoczni, tradycyjnie zaplanowanego na 1 stycznia w Garmisch-Partenkirchen. Tym razem popularny "Wewiór" niespodziewanie uzyskał w kwalifikacjach najkrótszą odległość spośród "Biało-Czerwonych".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skoki. Piotr Żyła w Wiśle: Śnieg super, telemarki ładne. Wideo INTERIA.TV

Podczas czwartkowej sesji treningowej Żyła skakał na Grosse Olympiaschanze bardzo nierówno. W pierwszej próbie zaliczył 129 m, by w drugiej uzyskać 12 metrów mniej. To mogło niepokoić przed skokiem kwalifikacyjnym.



Obawy potwierdziły się. 33-latek lądował na 121. metrze i zajął dopiero 39. lokatę. Ta odległość dała mu awans do konkursu głównego, ale forma "Wewióra" pozostawia sporo do życzenia.



- Dziś jakoś krótkie te skoki były - przyznał w rozmowie z reporterem TVP Sport. - Nie wiem, co tam się działo. Skocznia nie taka, krzywe tory chyba były, bo się krzywo jechało i krzywo mi się widziało. I to dlatego. Szybko to trzeba naprawić.





Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Reklama

Sprawdź!

Żyła przyzwyczaił już wszystkich, że jego wypowiedzi traktować należy z przymrużeniem oka. Kiedy dziennikarz zapytał, w jaki sposób można skoki poprawić, usłyszał w odpowiedzi: - Trza nie pić!



Potem zawodnik przestał na moment żartować i wyraził nadzieję na dobry start w piątkowym konkursie.



- Trzeba się dobrze przygotować i swoje skoczyć, a skakać to ja akurat umiem - zaznaczył ze swadą. - Nie mam z tym problemu. Tylko się muszę wziąć za siebie. Nie ma znaczenia, z kim przyjdzie rywalizować w parze. Każdy koncentruje się na sobie i na swoich skokach. Dla kibiców to dodatkowe emocje. My myślimy tylko o jednym - byle dalej!

W konkursie głównym Żyła zmierzy się w parze z Michaelem Hayboeckiem, który też ma problemy z ustabilizowaniem formy. W Oberstdorfie Polak był 21., Austriak - dopiero 48.



Czy zmiana jednej cyferki w kalendarzu odmieni humory obu skoczków?



- Wszystkiego najlepszego z okazji tego nowego, lepszego roku! - rzucił na pożegnanie roześmiany "Wewiór".

UKi



Tego jeszcze nie widziałeś! Sprawdź nowy Serwis Sportowy Interii! Wejdź na sport.interia.pl!

-----------------------------------------------

Samochód 20-lecia na 20-lecie Interii!

ZAGŁOSUJ i wygraj ponad 20 000 złotych - kliknij

Zapraszamy do udziału w 5. edycji plebiscytu MotoAs. Wyjątkowej, bo związanej z 20-leciem Interii. Z tej okazji przedstawiamy 20 modeli samochodów, które budzą emocje, zachwycają swoim wyglądem oraz osiągami. Imponujący rozwój technologii nierzadko wprawia w zdumienie, a legendarne modele wzbudzają sentyment. Bądź z nami! Oddaj głos i zdecyduj, który model jest prawdziwym MotoAsem!