Tuż za podium niedzielnych zawodów w Innsbrucku uplasował się Piotr Żyła. Nie popsuło mu to jednak doskonałego nastroju. Przed telewizyjną kamerą jak zwykle tryskał znakomitym humorem!

Tym razem Żyła oklaskiwał kolegów, którzy stanęli na podium - pierwszego Kamila Stocha i trzeciego Dawida Kubackiego. "Wewiór" na Bergisel zajął czwartą lokatę, ale zapewniał, że kończy konkurs z satysfakcją.



- Bardzo fajnie mi się dzisiaj skakało - oznajmił w rozmowie z reporterem TVP Sport. - Naprawdę fajne skoki. Zadowolony jestem z dzisiejszej pracy, którą wykonałem.

Jeszcze niespełna tydzień temu wydawało się, że polscy skoczkowie nie będą się liczyć w rywalizacji o końcowy triumf w TCS. Po niepewnym wyniku testu Klemensa Murański zostali wykluczeni z kwalifikacji do konkursu w Oberstdorfie. Dzisiaj sytuacja wygląda jednak zgoła inaczej. Stoch i Kubacki otwierają klasyfikację generalną turnieju!



Decydujące zawody odbędą się w środę w Bischofshofen.



- Ja nie wiem, czy my w ogóle dojedziemy do tego Bischofhofen - rozkręcał się przed kamerą Żyła. - Powodów do świętowania jest mnóstwo od początku turnieju, a jeszcze w międzyczasie Dawidowi się córka urodziła. Nie wiem, czy dotrwamy do ostatniego konkursu.



A kto wygra w tym roku Turniej Czterech Skoczni - Stoch czy Kubacki?



- Pytają mnie wszyscy właśnie o to. No to mówię, że będzie ex aequo. Tylko że dwóch "Złotych Orlów" nie skombinują, a dwa "Złote Bażanty" bez problemu - dodał ze śmiechem.



Nawiązał w ten sposób do swojego zakładu z Andrzejem Stękałą o to, kto zajmie wyższa lokatę w obecnej edycji TCS. Jak wcześniej tłumaczył - oczywiście żartem - założyli się "przy piątym piwie". Zaraz potem dodał jednak, że alkoholu nie spożywa i koncentruje się wyłącznie na skakaniu.



W "generalce" Żyła jest na razie ósmy i ma trzy punkty przewagi nad 10. Stękałą.

UKi



