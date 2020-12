Wszyscy polscy skoczkowie otrzymali dziś negatywny wynik testów na koronawirusa. To oznacza, że wystartują o 16.30 w pierwszym konkursie Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie.

"Polscy reprezentanci wszyscy z negatywnymi testami Covid-19 co jest ostateczną nieodwołalną przepustką do dzisiejszego konkursu w Oberstdorfie. Do zobaczenia na skoczni o 14.30 wszyscy gotowi do walki" - podano dziś przed godziną 9 na oficjalnym profilu skaczemy.pl.



Według najnowszego planu na dzisiaj, o 14.30 zorganizowana zostanie specjalna sesja treningowa tylko dla Polaków, którzy nie skakali w poniedziałek.



O 15 ma rozpocząć się seria próbna, a o 16.30 - konkurs indywidualny z udziałem 62 zawodników po anulowaniu poniedziałkowych kwalifikacji. Nie będzie też systemu KO, czyli rywalizacji w parach.



Od niedzielnego wieczoru trwała burza wokół reprezentacji Polski po tym, jak szybki test na koronawirusa dał niejednoznacznie pozytywny wynik u Klemensa Murańki.

Niemiecki sanepid był bezwzględny i w poniedziałek wykluczył wszystkich "Biało-Czerwonych" z rywalizacji w Oberstdorfie. Wtedy świat skoków, nie tylko polskich, mocno zareagował. Członkowie naszej ekipy nie kryli wściekłości, do akcji wkroczył Polski Związek Narciarski, a nawet nasz rząd.

Sytuacja znów odwróciła się o 180 stopni wieczorem, gdy powtórny, tym razem laboratoryjny, test Murańki dał wynik negatywny. By uciąć spekulacje, Niemcy wieczorem przeprowadzili Polakom jeszcze jeden test, którego wyniki poznaliśmy dzisiaj.



Negatywne rezultaty oznaczają prawo startu w konkursie, na co już w poniedziałek wieczorem, w wypadku negatywnych testów, zgodzili się organizatorzy i szefowie wszystkich ekip.

Kamil Stoch

