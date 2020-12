Dziennikarz "Eurosportu", Kacper Merk poinformował, że możliwe jest przeprowadzenie nowych kwalifikacji do wtorkowego konkursu w Oberstdorfie. Stanie się tak, jeżeli drugi z poniedziałkowych testów na obecność koronawirusa u Klemensa Murańki da wynik negatywny.

Polacy nie zostali dopuszczeni do udziału w kwalifikacjach do wtorkowego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie. Wszystko z powodu pozytywnego wyniku testu na obecność koronawirusa, przeprowadzonego u Klemensa Murańki w niedzielę.



W poniedziałek rano nasz skoczek, podobnie jak pozostali członkowie kadry został przebadany ponownie. Tym razem z negatywnym wynikiem. Wobec zaistniałej sytuacji podjęto decyzję o przeprowadzeniu... jeszcze jednego badania. Jak się okazuje, jego wynik może doprowadzić do zupełnie nieoczekiwanego obrotu spraw.



Jak poinformował Kacper Merk z "Eurosportu", gdyby test numer trzy dał wynik negatywny, we wtorek przeprowadzone mogą zostać nowe kwalifikacje w miejsce tych, które odbyły się w poniedziałek. Wzięłaby w nich udział reprezentacja Polski, będąc tym samym automatycznie uprawniona do udziału w konkursie - o ile oczywiście zawodnicy się do niego zakwalifikują.





Sebastian Szczęsny z "TVP Sport" przekazał z kolei, że innym możliwym scenariuszem jest całkowite anulowanie kwalifikacji i dopuszczenie do startu w pierwszej serii konkursu wszystkich zgłoszonych zawodników.





TC



Zdjęcie Klemens Murańka /KACPER KIRKLEWSKI / 400mm.pl / NEWSPIX.PL /Newspix