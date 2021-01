Trener Michal Doleżal udowadnia, że był godzien, aby przejąć reprezentację Polski po jej najlepszym okresie w historii, którą na mistrzowski poziom wywindował Stefan Horngacher. Czeski szkoleniowiec już odciska swoje piętno na wynikach Orłów, którzy bawią się podczas trwającego Turnieju Czterech Skoczni niczym na własnym podwórku. Świetny występ w Innsbrucku zrobił wrażenie na samym Doleżalu.

Gdy czeski trener podkreślał, że Kamilowi Stochowi brakuje naprawdę niewiele, aby po niedosycie na początku sezonu znów brylować w Pucharze Świata, niektórzy nie dawali temu wiary.

Tymczasem słowa szkoleniowca zaczynają spełniać się co do joty. To "coś", co dla przeciętnego widza skoków jest nie do wychwycenia, nagle się "odnalazło" i Orzeł z Zębu znów bryluje na skoczniach. Wielką formę odzyskał w dobrym momencie, bo renomy Turnieju Czterech Skoczni nikomu nie trzeba przypominać.

Koncert w wykonaniu Stocha zaczął się od drugiego miejsca w Oberstdorfie. Drugie zawody, rozgrywane w Garmisch-Partenkirchen, zakończył czwarty w cieniu zwycięzcy i nowego rekordzisty skoczni Dawida Kubackiego, ale w niedzielę lider kadry już znokautował rywali. Dodatkowo objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej TCS, wyprzedzając przed ostatnimi zawodami drugiego Kubackiego, czyli obrońcę trofeum, o 15,2 pkt.

Furorę robią także pozostali "Biało-Czerwoni", czyli Piotr Żyła oraz rewelacja tego sezonu, Andrzej Stękała, odpowiednio ósmy i dziesiąty skoczek klasyfikacji generalnej niemiecko-austriackiego cyklu.

I właśnie o kapitalną formę swoich wybrańców został zapytany przed kamerą TVP Sport trener Michal Doleżal, który wręcz nie znajdował określeń dla nazwania tego, co ma miejsce.

- Gdyby ktoś przed zawodami w Ga-Pa mi powiedział, że tak będzie, to bardzo bym się cieszył. Te dwa konkursy dla nas są niesamowite. Brak słów - przyznał trener.

Dopytany, że "turbodoładowaniem" mogły okazać się perturbację tuż przed inauguracją turnieju, gdy "Biało-Czerwoni" z powodu COVID-19 nieomal zostali wykluczeni z zawodów, tak odparł: - Nie wiem. Bo to też może być niebezpieczne w drugą stronę, gdybyśmy za bardzo chcieli się pokazać. Na to zwracałem uwagę już w Oberstdorfie. Po prostu skoncentrowaliśmy się i robimy swoją robotę. Jeszcze raz muszę podziękować wszystkim, którzy pracowali, abyśmy wystartowali w tym turnieju. Pokazaliśmy, że bez nas ten turniej nie byłby tyle warty - stwierdził Doleżal.

Turniej Czterech Skoczni 2020/21 - klasyfikacja 1. Kamil Stoch 809,9 pkt 2. Dawid Kubacki 794,7 pkt 3. Halvor Egner Granerud 789,3 pkt 4. Karl Geiger 785,2 pkt 5. Markus Eisenbichler 776,5 pkt 6. Anże Laniszek 770,4 pkt 7. Ryoyu Kobayashi 766,7 pkt 8. Piotr Żyła 763,3 pkt 9. Philipp Aschenwald 761,7 pkt 10. Andrzej Stękała 760,3 pkt Zobacz pełną tabelę

PŚ w skokach 2020/21 - klasyfikacja 1. Halvor Egner Granerud 746 pkt 2. Markus Eisenbichler 584 pkt 3. Kamil Stoch 408 pkt 4. Dawid Kubacki 381 pkt 5. Piotr Żyła 358 pkt Zobacz pełną tabelę

Puchar Narodów w skokach 2020/21 - klasyfikacja 1. Polska 1828 pkt 2. Norwegia 1796 pkt 3. Niemcy 1746 pkt 4. Austria 1143 pkt 5. Słowenia 989 pkt 6. Japonia 864 pkt 7. Rosja 216 pkt 8. Szwajcaria 200 pkt Zobacz pełną tabelę

