Trener reprezentacji polskich skoczków skomentował zwycięstwo Kamila Stocha w Turnieju Czterech Skoczni, a także dobre występy "Biało-Czerwonych" w całym cyklu.

- To wszystko zasługa tego, że na to zapracowaliśmy. Jesteśmy drużyną, mamy "team spirit" i ciągnęło nas to do przodu i do góry. To jest główna zasługa sukcesu - powiedział czeski fachowiec o dobrych występach polskich skoczków w 69. edycji Turnieju Czerech Skoczni.

Doleżal szczególnie chwalił Kamila Stocha, czyli triumfatora całej imprezy - To kompletny skoczek. Sam skok jest złożony z wielu elementów, on w każdym z nich jest bardzo dobry, dlatego osiągnął, co osiągnął - powiedział.

- Poprzeczka jest teraz ustawiona bardzo wysoko, utrzymanie tego będzie najtrudniejsze, ale jeśli będziemy dalej tak pracować, wszystko się uda. Przed ostatnim skokiem mieliśmy przewagę, ale nerwy były do samego końca. Wiemy, jakie są skoki - zakończył opiekun polskich skoczków.

