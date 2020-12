Reprezentacja Polski po trwającym ponad dobę zamieszaniu ostatecznie uzyskała zgodę na udział we wtorkowym konkursie Turnieju Czterech Skoczni w Oberstorfie. Zmianę decyzji organizatorów szeroko komentują media w całej Europie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skoki narciarskie. Adam Małysz: My tę decyzję wywalczyliśmy (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Przypomnijmy: w niedzielę poinformowano, że Klemens Murańka miał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. W poniedziałkowy poranek organizatorzy przekazali, że z udziału w konkursie w Oberstdorfie wykluczona została cala nasza reprezentacja. Okoliczności podjęcia tej decyzji oraz jej ogłoszenia wywoływały jednak wielkie kontrowersje, a Polski Związek Narciarski oficjalnie zadeklarował, że nie pozostawi sprawy bez echa. Ostatecznie, po przeprowadzeniu u Murańki dwóch kolejnych testów, które dały wynik negatywny podjęto decyzję o przywróceniu naszych skoczków do rywalizacji już we wtorek.

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Reklama

Sprawdź!

Kwestią występu podopiecznych Michala Doleżala w Oberstdorfie żyły sportowe media na Starym Kontynencie, które powrót naszej drużyny do zmagań traktują jako mocno sensacyjny, lecz bez wątpienia sprawiedliwy. "Zwrot akcji w Oberstdorfie" - piszą dziennikarze "Tiroler Tageszeitung". Portal internetowy austriackiej gazety traktuje tę informację jako najważniejszy sportowy news dnia. "Przełom w Turnieju Czterech Skoczni" - komentuje z kolei "Bild", który przytacza wypowiedź Markusa Eisenbichlera deklarującego, że "zawsze chce się mierzyć z najlepszymi na świecie". Specjalistyczny portal "Skispringen.com" zauważa, że zmiana decyzji organizatorów nastąpiła w ostatnim możliwym momencie. "Polakom udało się uniknąć najgorszego scenariusza" - czytamy.



Przywrócenie Polaków do rywalizacji odnotowali także dziennikarze norweskiego "Verdens Gang" oraz publicznego nadawcy "NRK", który pisze o "koronawirusowym chaosie". Jednocześnie cytuje on wypowiedź trenera norweskiej kadry, Alexandra Stoeckla, który taki obrót sytuacji uznał za słuszny i podkreślił "wielką wartość polskiej drużyny".



Polacy pojawią się na skoczni w Oberstdorfie o godzinie 14:30 i odbędą krótki trening przed rozpoczynającą się pół godziny później serią próbną. W niej udział wezmą wszyscy zgłoszeni do kwalifikacji zawodnicy - w pierwszej serii zmagań wystartuje aż 63 skoczków. Zrezygnowano z systemu KO.



Początek konkursu o 16:30.



TC



Tego jeszcze nie widziałeś! Sprawdź nowy Serwis Sportowy Interii! Wejdź na sport.interia.pl!

Zdjęcie Polscy skoczkowie / EXPA/NEWSPIX.PL / Newspix



-----------------------------------------------

Samochód 20-lecia na 20-lecie Interii!

ZAGŁOSUJ i wygraj ponad 20 000 złotych - kliknij

Zapraszamy do udziału w 5. edycji plebiscytu MotoAs. Wyjątkowej, bo związanej z 20-leciem Interii. Z tej okazji przedstawiamy 20 modeli samochodów, które budzą emocje, zachwycają swoim wyglądem oraz osiągami. Imponujący rozwój technologii nierzadko wprawia w zdumienie, a legendarne modele wzbudzają sentyment.